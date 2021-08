'Potro' Gutiérrez desmiente rumores sobre su posible marcha del Real España: “Es una campaña para desestabilizar al equipo”

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador del Real España, Raúl 'Potro' Gutiérrez, ha salido al paso para desmetir la información que circula en las redes sociales sobre su posible marcha de la dirección técnica de la Máquina rumbo al fútbol mexicano.

Gutiérrez le ha comunicado a la directiva aurinegra que dicha noticia no es real y en su mente solo está concentrado para afrontar el clásico sampedrano ante el Marathón este domingo en el estadio Yankel Rosenthal por la sexta jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional.

El 'Potro' ha dicho que cree que es una campaña para desestabilizar a su equipo previo al derbi porque no encuentra otro motivo y confirma que no de no ser por una decisión unilateral de la directiva, él piensa cumplir su contrato.

“Se me hace muy extraño que previo al clásico saquen esa información. No he tenido nada en absoluto”, ha dicho el técnico mexicano forma tajante en declaraciones a Grupo OPSA.

“Conozco a un muchacho en ese equipo (Tlaxcala FC) que creo es el de prensa, somos amigos, tengo tres meses sin saber de él, pero ni siquiera estamos hablando del presidente o de algún agente, pero no he tenido comunicación con nadie”, añadió.

Y agrega: “Creo que es más una información para desestabilizar al equipo que una opción real de nada”.

Por último, el 'Potro' fue enfático: “Todo queda en rumor, confirmo que no he tenido comunicación con la gente de este club y nada más, qué más puedo decir. No tengo idea de salida, quiero salir campeón aquí y luego que pase lo que tenga que pasar”, expresó.