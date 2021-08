Vendrán a Honduras con un equipazo: Estados Unidos anuncia convocatoria para las eliminarorias

Nueva York, Estados Unidos

El entrenador de la Selección Nacional de Estados Unidos, Gregg Berhalter, llamó a 26 jugadores a su concentración en Nashville para comenzar los preparativos para el inicio de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

Los convocados comenzarán a reportarse al campamento este domingo.

EEUU abre su camino con tres partidos en septiembre, el primero viajando para enfrentar a El Salvador el jueves 2 de septiembre, luego contra Canadá en Nashville y cierra esta triple fecha ante Honduras en San Pedro Sula el 8 de septiembre.

En esta lista de Berhalter, un total de 10 jugadores están entre los que competirán en la Champions League, incluido el talentoso Christian Pulisic que destaca en el Chelsea de Inglaterra.

PORTEROS

Ethan Horvath (Nottingham Forest)

Zack Steffen (Manchester City)

Matt Turner (New England Revolution)

DEFENSORES

George Bello (Atlanta United)

John Brooks (Wolfsburg)

Sergiño Dest (Barcelona / ESP)

Mark McKenzie (Genk / BEL)

Tim Ream (Fulham / ENG)

Antonee Robinson (Fulham / ENG)

Miles Robinson (Atlanta United)

James Sands (New York City FC)

DeAndre Yedlin (Galatasaray / TUR)

Walker Zimmerman (Nashville SC)

CENTROCAMPISTAS

Kellyn Acosta (Colorado Rapids)

Tyler Adams (RB Leipzig / GER)

Sebastian Lletget (LA Galaxy)

Weston McKennie (Juventus / ITA)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

DELANTEROS:

Brenden Aaronson (RB Salzburg / AUT)

Konrad de la Fuente (Olympique Marseille / FRA)

Jordan Pefok (BSC Young Boys / SUI)

Ricardo Pepi ( FC Dallas)

Christian Pulisic (Chelsea / ENG)

Gio Reyna (Borussia Dortmund / GER),

Josh Sargent (Norwich City / ENG),

Tim Weah (Lille / FRA)

