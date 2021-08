Harry Kane se retracta y decide finalmente quedarse en Tottenham

Londres, Inglaterra

El delantero internacional Harry Kane, disipó este miércoles todas las dudas en torno a su permanencia en el club londinense Tottenham al confirmar que seguirá en el equipo este verano.

El capitán de los 'spurs', que se estrenó este curso con una victoria el pasado domingo frente al Wolverhampton (0-1), agradeció "la acogida de la afición" presente en ese compromiso y las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas semanas.

Así lo expresó en un mensaje en Twitter, en el que confirmó que continuará en el Tottenham este verano, "100 % enfocado en ayudar al equipo a lograr éxitos", aseguró el delantero, que no fue convocado para disputar el partido contra el Manchester City de la primera jornada liguera.

Con contrato hasta 2024 con los 'Spurs', Kane (28 años) había filtrado sus ganas de abandonar el club de su corazón, al que llegó en 2004 pero con quien nunca ha ganado nada, perdiendo la final de la Liga de Campeones-2019 y quedando subcampeón de la Premier en 2017.

El City, que busca un delantero centro desde la salida del argentino Sergio 'Kun' Agüero este verano, parecía un destino de ensueño.

Los 'Citizens' realizaron una oferta de 100 millones de libras (117 millones de euros) rechazada por el presidente, Daniel Levy, famoso por su dureza en las negociaciones.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ?⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1