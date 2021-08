Osman Chávez le pide a Fabián Coito una oportunidad para Bryan Róchez en la selección

Tegucigalpa, Honduras

La convocatoria de la selección de Honduras para el inicio de las eliminatorias ha generado tipo de comentarios.

La no inclusión del atacante Bryan Róchez sigue provocando muchas sorpresas y en las últimas horas el exdefensor y mundialista hondureño Osman Chávez, se desahogó en sus redes sociales por la no convocatoria del delantero que milita en el CD Nacional de Portugal.

Mediante su cuenta de Facebook, el exdefensor y hoy diputado del Congreso Nacional pidió una oportunidad para Róchez ya que aseguró que se la merece.

"Que alguien me explique. ¿por qué este hombre (Bryan Róchez no es llamado a la H? Profe, creo que usted no está siendo consciente de lo que significa el fútbol para este país, si el día de mañana no clasificamos, primero Dios que no sea así, pues usted solo tomará su maleta y se regresa a su país y listo"

"Mientras nosotros aquí vamos a llorar y llorar. Con el respeto que se usted se merece, como hondureño y como un seleccionado que fui, le pido una oportunidad para este hombre".

Y añadió: "El profe Reinaldo Rueda y Luis Fernando Suárez nos llevaron a dos mundial seguidos porqué a todos los que estabas haciendo méritos les daban su oportunidad, así como los que jugaban en la liga local, como los que estaban fuera del país".

Honduras se enfrentará a Canadá, El Salvador y Estados Unidos en el inicio de las eliminatorias rumbo a Catar 2022 en duelos pactados a realizarse el próximo 2, 5 y 8 de septiembre respectivamente.