'Tato' García: “El equipo está presentando un fútbol de una calidad técnica excelente“

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador uruguayo del Marathón, Martín 'Tato' García, reveló que el éxito del equipo para lograr avanzar a octavos de la Liga Concacaf se debe al buen criterio que tienen los jugadores con la pelota y destaca la efectividad del equipo.



“Estoy contento y feliz por haber pasado de fase que para nosotros era muy importante y el equipo hizo un buen partido. Creo que al final cuando se dio la expulsión de Cálix nos cae el gol, pero el club pudo liquidar la serie antes; fallamos mucho, pero lo importante es el fútbol que se le ve a Marathón“, inició diciendo el técnico charrúa.



“El equipo está presentando un fútbol de una calidad técnica excelente y estamos pasando por un buen momento, venimos de cinco victorias consecutivas y en cualquier liga del mundo es muy difícil, estamos en buen camino, con los pies sobre la tierra y podemos dar más“, comentó 'Tato' García.





El Diriangén propuso y eso obligó al cuadro verde a realizar algunas variantes, esto hizo que Martín García realizara algunas variantes. El equipo no se cayó sino que tuvo alternativas para mantenerse siempre en la pelea. Ahora quieren ir a sumar de a tres frente al Vida.



“Las circunstancias de jugar dos competiciones (liga local y Concacaf League) nos lleva a buscar variantes, vamos a evaluar como terminaron. Ahora tenemos un partido complicado ante el Vida en La Ceiba e intentaremos sumar de traernos los tres puntos y seguir arriba en la tabla de posiciones que es lo que pretendemos“, sentencia.



Finalmente habló sobre el Real Estelí, rival en octavos de final al que ya venía estudiando desde antes de clasificar. “Hay que estudiar a Real Estelí, es un grande con buenos jugadores y de selección, ya vimos algún partido no porque tuviéramos la certeza de pasar de fase, pero hoy con el internet y las plataformas te da la posibilidad de ver mucho fútbol, vivo de esto y para esto y ya miré algunos partidos como el 3-0 sobre Managua y prepararemos este partido con mucha tranquilidad pero siempre pensando lo que hará Marathón“.



“Nosotros sabíamos que no se definía nada con el resultado de la ida y ahora salimos a proponer el juego, por momentos Diriangén lo hizo bien pero siempre fuimos un Marathón bien ordenado, y de mitad de cancha para arriba tenemos buenos jugadores y quedó demostrado que con orden para recuperar la pelota llegamos a convertir. Esperemos seguir así, vivos en la Copa Concacaf y seguir arriba en la tabla de posiciones“, comentó.