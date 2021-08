¿Estará ante Canadá? Romell Quioto se confiesa y le deja un mensaje a Andy Nájar

Toronto, Canadá

Romell Samir Quioto es una de las dudas en la selección de Honduras de cara al inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Hoy en Exclusiva con Diario LA PRENSA, el atacante del CF Montréal dialogó con el periodista Eduardo Solano y se pronunció sobre lo que serán los duelos del mes de septiembre ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, correspondientes al comienzo de la octagonal de Concacaf.

El primer choque de la H será ante los canadienses el próximo 2 de septiembre y al estar lesionado su participación es duda para dicho enfrentamiento que se disputará en la ciudad de Toronto.

"Siempre he sido un jugador que trata de mantener ese optimismo a pesar de las cosas malas que le pasan a uno, a veces con cosas que no están en nuestras manos y con las lesiones uno como jugador sufre. Hemos venido trabajando, tratando de recuperarnos lo más pronto posible para estar bien", comenzó señalando Romell Quioto.

Y añadió: "Fue una sobrecarga muscular que tuvimos en el posterior y estamos tratando de salir de eso lo más pronto posible".



La entrevista

Trabajos en la actualidad

"La primera semana más que todo me tocó estar en el gimnasio, incluso todavía los hago los trabajos. Recibo terapias, ya esta semana que pasó hemos hecho trabajos con el balón y corriendo un poco en la cancha, que eso me ha ayudado mucho".

Lesión, posible causa

"Suele pasar cuando estás mucho tiempo afuera y no te preparas bien. Vienen las lesiones, las partes musculares, estoy tratando de trabajar y prepararme bien, vienen muchos partidos, se juega cada tres días, uno tiene que prepararse de los mejor para este tipo de competencia".

Actualidad en el equipo

El equipo no me quiere forzar, me llevan de a poco. La próxima semana me puedo integrar al grupo para estar en el siguiente juego que será ante Toronto".

Cariño de la afición

"Es algo que me llena de mucha satisfacción y me emociona mucho. Son cosas que antes eran diferentes, antes recibía mensajes de ojalá no vengas, no te necesitamos. Ahora es algo increíble, recibo mensajes de aficionados deseando que me recupere mucho, confían mucho y estoy con ansias de regresar de nuevo y poder darles alegrías que es lo que todos queremos".

Duelo ante Canadá

"Es un estadio muy bonito. Tiene todo para que un equipo pueda hacer un buen fútbol, es buena cancha, un buen césped. Si se nos da la oportunidad de estar, esperamos hacer las cosas bien como el técnico lo va a pedir, no podemos poner excusas sobre la cancha ni del clima. Ojalá me pueda recuperar y estar, que es lo que más quiero".

Canadá y su buen nivel

"Ellos vienen mostrando un buen nivel, tienen buenos jugadores. Las pocas veces que me ha tocado enfrentarlos han sido partido complicados contra ellos y esta vez no será la excepción. Tienen jugadores muy importantes, le dan un aporte diferente a esta selección y debemos de tener cuidado en sus jugadores, son piezas importantes para Canadá."



Romell Quioto anotó tres goles en la Copa Oro. Foto Fenafuth. Romell Quioto anotó tres goles en la Copa Oro. Foto Fenafuth.

Alberth Elis

"Casi no he tenido la oportunidad de conversar con él, he visto que al igual que mi persona está trabajando para poder recuperarse. Las pocas veces que hablamos le digo que hay que ir y hacerlo de la mejor manera, gracias a Dios hemos tenido la dicha de que hemos hecho las cosas bien y ha sido notable."

"Es una lástima que no se siga dando esa dupla, esperamos que se recupere pronto y así poder dar lo mejor en la selección de Honduras"

Andy Nájar

"Es un gran jugador y si lo llegan a tomar en cuenta nos vendría bien. No ayudaría mucho y anda en gran nivel, se le nota la energía y ganas que tiene, viene trabajando de buena manera y confiamos en Dios de que lo puedan llamar y que también tenga ese deseo de venir.

"Mucho jugador a veces jugadores no quieren quedarse con su selección y prefieren quedarse con sus equipos, que sea consciente que es un jugador que lo ocupamos y todos sabemos eso."

Jugadores de los Olímpicos

No quiero ser como técnico. Pero en el caso de Denil Maldonado ha venido trabajando bien, igual el caso de Edwin Rodríguez que ha sido un jugador que ya estuvo en la mayor. Hay varios que han venido trabajando y que sean conscientes de lo que representa mucho que es jugar en la selección.

Kevin Álvarez y su fichaje al Real España

"Pienso que al final cada quién es responsable de sus decisiones. Cada quién sabe, si él decidió irse a la Liga de Honduras para agarrar ritmo estar cerca de la selección, sabrá porqué lo hizo.

"Quiere estar cerca de su familia y quiere jugar, la felicidad de uno como jugador es jugar, ojalá haga las cosas bien. En los partidos en el equipo y selección lo ha hecho bien, le puedo decir que siga trabajando ya que el tiempo de Dios es perfecto, ojalá pueda volver a salir de nuevo".

Fabián Coito

"No me queda más que decir que estoy muy agradecido con el cuerpo técnico, tanto el profe Coito, el preparador físico y el médico de la selección, siempre me están escribiendo para saber como voy. Esas son las cosas que me emocionan mucho, de seguir trabajando y de darlo todo para poder recuperarme".

Otras palabras

Thierry Henry

"Es una persona que siempre voy a estar agradecido con él, es un técnico que me ayudó mucho, gracias a mi esfuerzo y a Henry soy el jugador que soy, siempre voy a tener ese cariño.

Aficionados en los estadios

"Hemos estado viendo que se va a jugar con público y ojalá que así sea, sin aficionados es algo aburrido. Si la gente puede apoyarnos que se cuiden y sean conscientes que el virus todavía está, para mí sería lindo regresar a Honduras para jugar en el estadio Olímpico con nuestra gente".

"Soy un jugador que se emociona con la afición, ya pueden haber veinte o treinta. Es algo que influye mucho, ese empuje que ellos dan es importante."

Labor social

"Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de salir adelante, con lo poco o mucho que uno tiene si puede ayudar a los demás, bienvenido sea. Sabemos que hay gente que no tiene dónde comer o donde dormir, hemos tomado la decisión de ayudarlos".