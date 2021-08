Mensaje a Said Martínez: La reacción de Diego Vázquez tras derrota del Motagua ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras

Diego Vázquez aceptó que el Marathón ganó bien el partido al Motagua, sí valoró el hecho de que sus dirigidos llegaron bastante y buscaron el marco contrario pero lamentó las ocasiones erradas por el "Muma" Carlos Fernández.

"Fue un partido cerrado, creo que tuvimos dos ocasiones con Carlos Fernández donde le faltó serenidad para hacer el gol y ahí hubiera cambiado el partido. Después obviamente la virtud de ellos que la sabíamos del balón parado", reconoció.

Y añadió. "El segundo gol es anecdótico porque ya estábamos golpeados con los laterales arriba buscando el empate pero fue un partido de típico clásico, parejo, pero al final lo terminó ganando bien Marathón".

Diego expresa que al momento del gol ellos ya habían hecho todos los cambios y se quedaron sin variantes para contrarrestar ese golpe inesperado en el partido.

"En el primer tiempo incluso generamos nosotros un poquito más. Empezando el segundo tiempo también, pero al final a partir que ellos abrieron el partido con ese balón parado nosotros ya habíamos hecho los cambios para cerrar el juego porque había gente cansada y justo ahí vino la jugada del tiro libre y del gol", detalló el técnico del Motagua.

"Venimos bien, van tres partidos, acá de visitante es el primer juego que perdemos, el equipo por momentos me gustó bastante, sí fue una pretemporada atípica porque no tuvimos 12 jugadores, entonces tuvimos que ir armando e hicimos unos cambios por el partido", dijo.

Revisará unos detalles con sus jugadores.

"Quiero revisar el tiro libre que trabajamos, no saltó bien la barrera, me parece que Licona estaba muy tirado a su lado izquierdo, quizá algún detalle, la marca del que llegó a cerrar, estábamos un poco dormidos y teníamos que ir al rebote, pequeños detalles que en estos partidos los terminas pagando caro y nos faltó esa serenidad que tenemos que tener como las de Carlos Fernández".

Finalmente le metió picante al asunto y le mandó un recado a Saíd Martínez, árbitro del partido.

"Me llamó la atención que Saíd Martínez no dejó seguir la jugada de Kevin López y sí dejó seguir la de Solani que no pidió barrera y la dejó seguir. La de López es gol y no la dejó seguir, si juega rápido y nadie le pidió barrera, me parece que ahí pudimos haber empatado"