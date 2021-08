¿Cómo está Messi? La reacción del argentino tras conocer que no sigue en el Barcelona

Barcelona, España.

El astro argentino Lionel Messi no firmará su esperada renovación con el FC Barcelona y "no continuará ligado" al club donde ha desarrollado su carrera desde hace más de veinte años, informó este jueves la entidad blaugrana.

Es un golpe muy fuerte al corazón de todos los blaugranas. Su máximo ídolo se va del equipo. "A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales", afirmó el Barça en un sorpresivo giro de los acontecimientos.

El comunicado que certifica la ruptura entre las partes finaliza con un agradecimiento a uno de los mayores futbolistas de la historia del centenario club español, ganador de seis Balones de Oro y mito para la afición culé y argentina.

¿CÓMO ESTÁ MESSI?

Lionel Messi no se esperaba tampoco irse de esta manera del club de su vida. Los azulgranas se mostraban muy confiados en poder seguir contando con la estrella rosarina que tantas alegrías y títulos les ha dado a lo largo de los años que ha vestido esta camiseta.

“Messi no se esperaba que las negociaciones no llegaran a buen puerto. El delantero está en estos momentos abatido al saber que no volverá a defender nunca más la camiseta del FC Barcelona”, asegura el diario Sport

Agrega el citado medio que el futbolista “confiaba en poder alcanzar un acuerdo para renovar su contrato y alargar así su etapa en el Camp Nou”.

Messi se despide del Barcelona veinte años después de haber aterrizado a la Ciudad Condal procedente de su Rosario natal. El crack argentino dice adiós luego de que las negociaciones que mantenía con Joan Laporta, presidente blaugrana, para la renovación de su contrato se vieran en un callejón sin salida.

El delantero llegó el miércoles a Barcelona tras finalizar sus vacaciones en Ibiza junto a su familia. De acuerdo a la publicación del periódico Sport, Messi está muy triste por este desenlace final.