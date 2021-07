El dolor de la hija de Porfirio Betancourt por la muerte del exfutbolista hondureño: “Mi papá siempre será mi héroe”

San Pedro Sula, Honduras.

“Nunca pensé que mi padre era tan querido en el país”, fueron las primeras palabras de Michelle Betancourt, hija del exjugador hondureño Porfirio Armando Betancourt. El exmundialista en España 1982 perdió la vida a causa del COVID-19 el pasado miércoles a los 63 años y, tras su partida, el fútbol catracho se solidarizó con la familia.

GOLAZO charló con Michelle y reveló anécdotas de su padre, a quien describe como un hombre que siempre estaba para ellos. “La verdad que no pienso en los momentos tristes, para mí, mi papá siempre será un héroe, mi camino a seguir, yo lo describo como una de las personas más serviciales que pude conocer, recordaron siempre esos lindos detalles”.

Y agregó más sobre el tema: “Lo recuerdo como un hombre guapo, fuerte, siempre estaba para uno. Si miraba a la gente en la calle y si él podía ayudar lo hacía. Un gran ejemplo, es cierto tenía un carácter fuerte; pero fue un gran tipo”.

Porfirio Armando Betancourt siempre le dio todo a sus cuatro hijos, Michelle Betancourt lo llevará siempre en su corazón.

LEGADO

'El Cañón' les inculcó a sus cuatro hijos los valores del respeto, la bondad y sobre todo practicar un deporte. “Yo creo que el mejor legado que nos dejó fue la enseñanza, él por todo nos daba un consejo. Decía que la vida era de tomar decisiones. Él nos dio todo. Porfirio era aventurero, le gustaba mucho salir en familia”.

“Tengo un hermano que juega al tenis; mi otra hermana voleibol, y creo que yo me quedé con el fútbol, incluso jugué en la selección femenina. Mi padre me apoyaba”, contó.

Una imagen de Michelle cuando era una bebé y la cargaba su padre muy feliz.

En un momento de nostalgia, Michelle contó qué fue lo último que deseaba decirle a su padre en vida. “Recuerdo que cuando estaba en el hospital quería decirle que lo amaba, agradecerle por todo lo bueno que nos dio. Lastimosamente no pude, pero Dios sabe por qué pasan las cosas”.

El último hasta luego que nunca olvidará Michelle. “La última vez que lo miré fue cuando me fueron a dejar a la universidad, creo que le di el abrazo más fuerte, fue un momento de calidad, nunca lo voy a olvidar”, soltó.

Michelle no pudo darle el último adiós a su papá Porfirio Betancourt.

Michelle desea honrar a su padre con sus estudios. “Estudio en el Zamorano, el sueño de mi papá siempre fue ese. Ahora lo voy a honrar por todo. Yo al inicio estudiaba Medicina, pero en el camino me di cuenta de que no era lo mío. Me gustó más la agricultura”.

Michelle no pudo estar en el sepelio de su padre, un momento duro, pero se quedará con los miles de momentos que pasó al lado de un gran hombre.