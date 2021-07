Hermana de Cristiano Ronaldo es ingresada al hospital a causa del covid-19

Lisboa, Portugal

Katia Aveiro, hermana del astro portugués Cristiano Ronaldo, fue ingresada de emergencia a un centro médico en Madeira (Portugal) a causa de la Covid-19.

La hermana del atacante de la Juventus e encontraba atravesando la enfermedad con síntomas leves, pero finalmente ha derivado en una neumonía que ha provocado su ingreso en el Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ella misma a través de su perfil de Instagram reveló cómo está siendo su experiencia con el virus, además de mandar un mensaje a sus seguidores sobre la pandemia del coronavirus, que continúa dejando estragos en el mundo.

"El último tipo de publicación que me gustaría hacer, traté de no hacerlo en los últimos días, pero como las noticias viajan rápido, y por respeto a quienes me siguen y se preocupan por mí y los míos, compartiré con ustedes la verdad. Fui atrapada por el virus, desde el 17 de julio he estado aislada en casa y muy bien, pocos síntomas pero manteniendo el protocolo como dictan las reglas, todos en casa atrapados, menos mi madre (gracias Dios)", comenzó explicando.

Y añadió: "Lamentablemente desde el viernes pasado 23 tuve un empeoramiento, me dio una neumonía como consecuencia del virus, en fin, la hospitalización llegó y aquí estoy, siguiendo todo bien, recuperándome gracias a Dios".



Katia Aveiro señaló que afortunadamente su recuperación ha progresado y por lo tanto cada vez se siente mejor.

"Tal vez aquí lleve un diario de mi vida diaria si mi apariencia y paciencia lo permiten, pero estoy realmente bien, estoy reaccionando bien tengo mejoras visibles cada día que pasa", puntualizó.

Y por último dejó un mensaje de reflexión: "Cuídate, vitaminas, alegría, paz y ganas de vivir, el sistema inmunológico agradece y previene tanto".