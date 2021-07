Copa Oro: Estados Unidos consigue triunfo sufrido ante Jamaica y logra el cupo a semifinales

Arlington, Estados Unidos

Con gol de cabeza de Matthew Hoppe, la selección de fútbol de Estados Unidos venció 1-0 este domingo en Arlington (Texas) a su similar de Jamaica en los cuartos de final y avanzó a las semifinales de la Copa de Oro de la Concacaf 2021.

El combinado norteamericano enfrentará por el pase a la final a Catar, anfitrión del Mundial-2022, que el sábado derrotó 3-2 a El Salvador.

Hoppe anotó de cabeza al minuto 83 tras un excelente servicio de Cristian Roldán.

Los chicos de las Barras y las Estrellas, que ganaron las ediciones de 1991, 2002, 2005, 2007, 2013 y 2017 y persiguen su séptimo título en este torneo, sigue dominando el tope general ante los 'Reggae Boyz' al dejarlo ahora en 18 victorias, tres derrotas y ocho empates.

Estados Unidos: Matt Turner - James Sands, Miles Robinson, Sam Vines, Gianluca Busio, Kellyn Acosta, Matthew Hoppe (Nicholas Gioacchini, 84), Daryl Dike (Gyasi Zardes, 63), Shaq Moore (Reggie Cannon, 84), Paul Arriola (Christian Roldán, 63) y Sebastián Lletget.

DT: Gregg Berhalter.

Jamaica: Andre Blake (Andre Gray, 74) - Liam Moore, Damion Lowe, Kemar Lawrence, Alvas Powell (Oniel Fisher, 28), Daniel JOhnson, Devon Williams, Blair Turgott (Shamar Nicholson, 74), Junior Flemmings (Tyreek Magee, 86), Bobby De Cordova Reid y Cory Burke.

DT: Theodore Whitmore

⚽??GOAL! Matthew Hoppe opens the scoring near the end of the match! #ThisIsOurs #GoldCup21 ? pic.twitter.com/De7gQqp4aK