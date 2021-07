La razón por la que Romell Quioto celebra al estilo Depay

Houston, Estados Unidos

Romell Quioto es el futbolista del momento en Honduras ya que fue el héroe del combinado catracho en la victoria de 3-2 que logró ante Panamá que le dio el pase a los cuartos de final de la Copa Oro 2021.

"El Romántico" ha marcado tres goles en lo que va de la competencia y desde su primer tanto ante Granada (4-0), sorprendió a propios y extraños al celebrar sus dianas al estilo Memphis Depay, atacante de Países Bajos que fue fichado hace unas semanas atrás por el FC Barcelona.

Horas después de su doblete ante los panameños, Eduardo Solano, corresponsal de Diario LA PRENSA en Estados Unidos, reveló en su cuenta de Twitter lo que le confesó Romell Quioto sobre sus peculiar festejo.

“La traía en la mente, por todo lo que he sufrido, por tanta gente que me ha señalado, porque siempre me han juzgado, pero ellos saben, que siempre que me pongo la camisa de la H, lo doy todo", le contó el atacante al periodista Eduardo Solano.

Y añadió: "Esto es un honor para mí, soy consiente de todas mis acciones, sé que no todas han sido buenas y eso te pasa factura al final, la vida es para esto, para cometer errores, reflexionar y aprender al final, estoy muy agradecido por todo lo ocurrido, te lo aseguro por Dios".