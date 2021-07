Oficial: Oliver Giroud es nuevo futbolista del AC Milan

Milán, Italia

El AC Milan ha anunciado este sábado oficialmente el fichaje para las dos próximas temporadas del delantero francés Olivier Giroud, que llega al fútbol italiano procedente del Chelsea inglés.

El nuevo delantero "rossonero", de 34 años, vestirá la camiseta 9.

Nacido en la localidad francesa de Chambéry el 30 de septiembre de 1986, Giroud creció en los juveniles del Grenoble y después debutó en su primer equipo en el 2005.

Tras pasar por el Istres y el Tours, llegó a la primera división gala con el Montpellier, con el que ganó el campeonato en la temporada 2011/2012.

En el verano de 2012 pasó a la Premier League al fichar por el Arsenal y seis años después pasó al Chelsea, equipo con el que se alzó con una Liga de Campeones y una Liga Europa, entre otros trofeos.

Debutó en la selección de su país en 2011 y formó parte del equipo que ganó el Mundial de 2018.

