Fuad Abufele renuncia a la presidencia de la Máquina: “Ahorita es peligroso el Real España”

San Pedro Sula, Honduras.

Fuad Abufele ha decidido dar un paso al costado y renunciar a la presidencia de su querido Real España. El dirigente de 50 años anunció que su tiempo como uno de los jerarcas de la Máquina ha finalizado.

Ahora el club aurinegro solo se quedará con un presidente de cara al Torneo Apertura 2021-2022 y es Elías Burbara, pues hace unos años Mateo Yibrín también renunció a su cargo y por otra parte sin olvidar que en 2015 la delincuencia le arrebató la vida a Mario Verdial.

Abufele, que ha sido uno de los dirigente más exitosos en los últimos años en el fútbol hondureño, dio a conocer la noticia a través de un Facebook Live en la cuenta del Real España y comunicó que no se desvinculará del todo de la entidad sampedrana.

“Con mucha satisfacción, orgullo y con muchas ganas de decir que ha sido misión cumplida en el equipo aurinegro hasta el día de hoy, tengo que dar un paso al lado porque tengo nuevos proyectos, ya mi famillia, mis tres hijos, dos de ellos ya se graduaron, tenemos nuevos proyectos a nivel de mi negocio, tengo muchas cosas que hacer con la familia, ya mi tiempo para el Real España se ha cumplido a pesar de que voy a seguir siempre en el Comité Ejucutivo del equipo, ya no seguiré en la presidencia del Real España”, confirmó el ejecutivo empresarial.

Ante la renuncia de Fua Abufele, el único presidente del Real España ahora es Elías Burbara.

“Vamos a desarrollar un nuevo modelo en el equipo, donde un solo presidente que será comandado por Elías Burbara y atrás estará un Comité Ejecutivo de personas que hemos estado ya en la institución y que sabemos mucho de fútbol. Y con mucha alegría también decirles que dejo al Real España en un momento muy importante, en donde fui el artífice de la formación de la dirección deportiva del equipo, se la presente al Comité Ejecutivo, fue bien visto este proyecto, yo fui el que les presentó el nombre de la primera persona para ser director deportivo, y ellos decidieron que Javier Delgado fuera la primera persona y creo que ya dejamos un buen camino”, agregó al respecto.

Y prosiguió: “A nivel de ligas menores la incorporación de José Valladares, también fui artífice de ello, estamos trabajando muy bien con él y Emilson Soto, con todo el staff de entrenadores que han sudado la camisa. Estamos bien constituidos”.

RECUPERAR IMAGEN GANADORA

Abufele comentó que la misión de la junta dirigencial del Real España es regresar al equipo al puesto que merece, una imagen ganadora tanto en el torneo local como de manera internacional.

“La dirección deportiva del equipo está trabajando de una manera espectacular, tal y como lo había planificado, se ha escogido a un cuerpo técnico que le va a dar muchas satisfacciones al equipo a mediano plazo, como misión más importante es recuperar la regularidad del equipo, a nivel de la liga nacional como internacional. Se han constituido las bases para que de aquí en adelante Elías, que sabemos que tiene una buena visión, buena forma de trabajar, él ya va a tener el camino más tranquilo para poder manejar la institución aurinegra”.

Fuad Abufele, Elías Burbara y Mateo Yibrín.

No oculta su sentimiento por la Máquina. “Real España es mi cuarto hijo, es parte de la familia, de mi casa, de todos los Abufele desde muchos años. El legado que dejó Emin Abufele Salomón creo que va a seguir, no me desligo totalmente, voy a estar en el Comité Ejecutivo, trabajando, ayudándole a Elías en lo que él requiera, pero creo que queda en buenas manos. Elías es una persona visionaria que ve muy bien el fútbol y esperemos que él haga todo lo que tenga que hacer para darle continuidad a todo este proyecto que estoy dejando”.

LA PALABRA 'PROCESOS'

Abufele fue consultado si llegará otra persona para acompañar a Burbara al mando del equipo. “En la asamblea se van a nombrar dos o tres personas jóvenes que pueden venir a ayudar a Elías, hay que darle paso a ellos a que puedan trabajar, conocer, porque en la medida que incorporemos nuevos miembros que conozcan el día a día, que se les de espíritu de responsabilidad es que podemos darle sostenibilidad a este proyecto”, contestó.

El directivo mencionó esa palabra que tantas burlas ha generado a los aurinegros. “Yo creo que todos en la vida, en nuestras empresas, vida diaria, en la familia, tenemos proyectos que cumplir y para que los proyectos se cumplan tienen que tener procesos, esa palabra se han burlado y nos han hecho memes, pero en la medida en que los procesos tengan una solidez y una base para poderse sostener, en esa medida los proyectos van a tener el auge que vamos a tener en la institución”.

El directivo logró cinco títulos como presidente del Real España.

“Vienen nuevas personas que se van a empapar del día a día. Ahorita es peligroso el Real España porque somos los mismos que hemos estado trabajando y eso es lo que la vieja guardia nos dejó, en primera instancia, generaciones, donde estaba Jorge Salomón, Alex Canahuati y su servidor, fuimos la primera etapa en la transición, luego se incorporaron Mateo y Mario Verdial, luego Elías. En su momento Toñito Handal, José Eduardo Tinoco, también Emilio Silvestri. Lo que queremos nosotros es que Real España sea un constante movimiento de personas que conozcan el día a día para poder trabajar en eso”.

PRESIDENTE CON MÁS TÍTULOS

Fuad Abufele sacó pecho de ser el presidente con más titulos en la Máquina. “Con mucho orgullo puedo decir que yo soy el presidente histórico que más títulos en el Real España, cinco títulos, además de un campeonato centroamericano, la Copa Premier, muchos hubieran querido tener esa copa y solo Real España la tiene y eso me da mucha satisfacción y orgullo, creo que lo que aprendí de la vieja guardia en como se debía manejar institucionalmente un equipo, lo hemos aplicado, transformado a pesar de que hay mucha irregularidad en el equipo pero sabemos que con este nuevo eslogan se puede garantizar que estamos más cerca que lejos del éxito del Real España”.

“Han habido muchos sinsabores, situaciones, pero lo más importante que pare ser directivo del Real España uno puede decir las cosas de frente porque a uno no lo pueden juzgar ni le pueden retribuir ninguna situación anormal tanto en la vida privada como empresarial y ese es uno de los legados que dejamos a esta institución y hacer de la mejor manera posible que se respete el nombre del Real España”.

TÍTULOS QUE MÁS DISFRUTÓ

El dirigente confesó que los títulos que más ha disfrutado fue el que le ganó al Olimpia en 2003 bajo el mando de Juan de Dios Castillo (QEPD) y el de 2007 cuando superaron al Marathón en la final con José Treviño como técnico.

“El mejor título fue el de 2007 para mí, yo creo que los dos mejores títulos que yo disfruté en realidad fue el de 2003 y 2007. En 2003 porque invertimos bien el dinero, contratamos a Luciano (Emilio), a Pedrinho (Santana), a Carlos Pavón y le quitamos el título al Olimpia en Tegucigalpa y luego en 2007 fue una gestión y unión entre Mario, Mateo y yo. Estuvimos negociando a Tyson (Milton Núñez) hasta las cuatro de la mañana y le quitamos a Everaldo Ferreira al Olimpia, se lo arrebatamos de la boca, hicimos un equipo espectacular junto con Pepe Treviño, para mí ha sido el mejor Real España de muchos tiempos y se lo ganamos al mejor Marathón de todos los tiempos, fue un éxito”.

Abufele celebrando en el estadio Nacional el título que le ganaron al Olimpia en 2003. Fue el campeonato número ocho del Real España en toda su historia de la Liga.

“Ya luego el de 2017 hicimos un gran trabajo con Elías, ve muy bien el fútbol, cree mucho en las estadísticas, en la tecnología y eso le va a ayudar mucho al Real España”, agregó.

CRÍTICAS POR ESTAR CON TVC

Aficionados del Real España han expresado en muchas ocasiones su inconformidad contra los directivos del equipo aurinegro por estar ligado a Televicentro para la transmisión de los partidos y respondió sin tapujos.

“Me atrevería a decir que Real España es el segundo equipo a nivel de Honduras que tiene el mejor contrato de televisión, Televicentro nos ha tratado muy bien, ellos son profesionales, algunas veces se me sale ese fanatismo que me lo puedo quitar. Televicentro nos ha tratado muy bien (insistió), que respetemos eso a nivel de desiciones, ellos tienen la libertad para hacer lo que quieran hacer con nosotros, para eso nos pagan un buen contrato de televisión para que ellos utilicen nuestros partidos con Tigo o transmitirlos en los canales de ellos, ese es el modernismo”.

“Lo único que yo les he criticado a estas compañías de cable es como no venden paquetes de partidos y eso es una situación que tienen que mejorar”, finalizó.