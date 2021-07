Jamaica con puros golazos venció a Surinam en su estreno de la Copa Oro

Orlando, Estados Unidos

La selección de Jamaica venció este lunes por 2-0 a Surinam en el inicio de las acciones del Grupo C que tiene su sede en el Exploria Stadium de Orlando (EEUU), por la decimosexta edición de la Copa Oro 2021 de la Concacaf.

Como se esperaba, los "Reggae Boyz" salieron al campo dispuestos a conseguir la victoria que consideraban clave de cara a sus aspiraciones de pasar a los cuartos de final y fue en el minuto seis cuando llegó el primer gol.

El delantero Shamar Nicholson fue el autor al concretar una jugada colectiva y los de Jamaica, con la ventaja a su favor, tranquilizaron su juego, se movieron bien en el centro del campo, pasaron el balón a los espacios abiertos y no permitieron que Surinam les generara ningún tipo de peligro.

El delantero del Charleroi venció al portero de Surinam, Warner Hahn, con un disparo raso de 22 metros y consiguió su octavo tanto con la selección.

Las mejores oportunidades de gol las seguía generando Jamaica que vio como a los 26 minutos llegó el 2-0, esta vez obra de Bobby Reid, del Fulham, el otro hombre de punta que alineó el seleccionador del equipo caribeño Theodore Witmore.

Reid protagonizó un golazo al rematar un despeje de cabeza fallido de Ryan Donk que le permitió una volea completa desde fuera del área de 17 metros que metió el balón por el segundo palo del arco defendido por Hahn, que nada pudo hacer.

Eso fue todo lo que necesitaron los "Reggae Boyz", que dejaron que pasaran los minutos, enfriaron el partido y no sufrieron ningún tipo de presión ante un rival que intentó meterse en el partido, pero no lo pudo conseguir.

Surinam sigue sin tener todavía un triunfo en la Copa Oro, donde participan por tercera vez en su historia, la primera desde 1985.



Mientras que Jamaica comenzó a pensar en el segundo partido que jugará frente a Guadalupe, en el mismo escenario del Exploria Stadium, el viernes, 16 de julio. Surinam tendrá de rival a la selección de Costa Rica.



Ficha técnica:



2 - Jamaica: Andre Blake; Alvas Powell (m.72, Oniel Fisher), Damion Lowe, Liam Moore, Amarizi Bell; Leon Bailey (m.83, Junior Flemming), Daniel Johnson, Michael Hector (m.72, Devon Williams, Blair Turgott (m.72, Cory Burke); Bobby Reid (m.88, Lamar Walker) y Shamar Nicholson.



Seleccionador: Theodore Whitmore.



0 - Surinam: Warner Hahn; Sean Klaiber (m.64, Ryan Koolwijk), Adion Malone, Ryan Donk, Ridgeciano Haps; Marc Jozefzoon (m.81, Ivenzo Comvalius), Damil Dankerlui, Kelvin Leerdam, Sheraldo Becker; Gleofilo Vlijter (m.64, Nigel Hasselbaink) y Diego Biseswar.



Seleccionador: Dean Gorré.



Goles: 1-0, m.6: Shamar Nicholson. 2-0, m.26: Bobby Reid.

✨ @leonbailey with the footwork ✨

Shamar Nicholson with the finish?#GoldCup21 ? #ThisIsOurs pic.twitter.com/xp7RUkaXz0