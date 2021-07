¿Choco Lozano al fútbol de Inglaterra?

Londres, Inglaterra

Antony Choco Lozano, delantero hondureño que milita en el Cádiz, ha sido noticia en las últimas horas ya que su nombre ha sido vinculado en el fútbol de Inglaterra.

Luego de que en la temporada pasada anotó tres goles y brindó dos asistencias de gol, hoy al delantero catracho se le vincula con el club histórico Nottingham Forest de la segunda división del balompié inglés.

“Nottingham Forest está en conversaciones con Cádiz sobre un posible movimiento para el delantero Anthony Lozano. Forest ha intentado fichar previamente a Choco Lozano cuando estaba en el Girona”, publicó en sus redes sociales Frank Burrow, periodista inglés que señala que el ariete podría llegar al fútbol de Inglaterra.

Tras esta noticia, el comunicador españolFrancisco Jiménez que labora en el portal "El Desmarque" indicó que la información no es correcta.

"Ningún club inglés ha preguntado al Cádiz por el Choco Lozano ni hay oferta alguna", dijo de forma rotunda el periodista.

Cabe señalar que Choco tiene dos años de contrato con el Cádiz de la primera división de España y no es la primera vez que aparece en la órbita de un equipo de Inglaterra.

Nottingham Forest are in talks with Cadiz about a potential move for forward Anthony Lozano. Forest have previously tried to sign Choco Lozano when he was at Girona. #CadizCF #NFFC