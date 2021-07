Video: Andy Nájar se luce con dos asistencias de gol en paliza del DC United en la MLS

Washington, Estados Unidos

Buenas noticias. Andy Nájar sigue mostrando mejoría en la MLS y hoy una vez más brilló con la camiseta del DC United. En esta ocasión destacó en la goleada de 7-1 que su equipo le recetó al Toronto FC.

El futbolista hondureño que está siendo como lateral por la banda derecho, fue nombrado el MVP del partido ya que destacó con dos asistencias de gol en el duelo donde no tuvieron piedad de sus adversarios.

Apenas a los dos minutos, el oriundo de Choluteca ganó la línea de fondo y sacó un centro a ras de pasto que terminó en gol de su compañero Kevin Paredes ya que sacó en el área un remate que se incrustó al fondo de las redes.

La otra asistencia de Andy se dio a los 71 minutos. El catracho se fue nuevamente al ataque y le pasó con elegancia la pelota a su compañero Paul Ariola que terminó terminando la jugada de forma fabulosa.

"Dos asistencias para Andy Najar. ¡Se le otorga los honores de Hombre del Partido, según lo votado por los fanáticos!", expresó en sus redes sociales el DC United tras el final del encuentro.

El lateral hondureño fue titular y jugó 76 minutos en el partido, le terminó cediendo su puesto a Yamil Asad.

Esta es la segunda ocasión en lo que va de le temporada que Andy Nájar se lleva el galardón del MVP en un juego de su equipo, anteriormente se lo llevó en un duelo ante el Inter Miami de David Beckham.

Two assists for @Andy_Najar1993 earns him Man of the Match honors, as voted by the fans!#DCU | @Heineken pic.twitter.com/oTSoTxZExr