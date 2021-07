Estadounidense Sha'Carri Richardson da positivo por marihuana y se pierde los Juegos Olímpicos

Nueva York, Estados Unidos

La joven velocista Sha'Carri Richardson, nueva sensación del atletismo estadounidense, confirmó que dio positivo por marihuana en las pruebas preolímpicas y será excluida de la prueba de los 100 metros en los Juegos de Tokio-2020.

Richardson, que guarda la esperanza de competir en una prueba de relevos, dijo a la cadena NBC que consumió marihuana para enfrentar "un estado emocional doloroso" al conocer la muerte de su madre biológica durante el preolímpico de junio en Eugene (Oregón).

"Me gustaría decirles a mis fans, mi familia y mis patrocinadores que me disculpo", dijo la estrella estadounidense, de 21 años. "Pido disculpas por no haber sabido cómo controlar mis emociones o lidiar con mis emociones durante ese tiempo".

"Me disculpo mucho si los decepcioné, y así fue. Y solo quiero que sepan que esta será la última vez que los Juegos Olímpicos no verán a Sha'Carri Richardson y será la última vez que Estados Unidos no volverá a casa con una medalla de oro en los 100", añadió.

Poco después de que ofreciera sus disculpas, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) explicó que Richardson dio positivo en una muestra recogida el 19 de junio, el día que ganó los 100 metros en Eugene y selló el boleto a Tokio-2020.



De acuerdo con la USADA, la atleta texana aceptó una sanción de un mes de inhabilitación -la mínima permitida en estos casos- a partir del 28 de junio y su victoria en los 100 metros en el preolímpico y su clasificación a Tokio-2020 fueron canceladas.

En los Juegos de Tokio (23 de julio - 8 de agosto), Richardson era la gran esperanza de Estados Unidos para ganar el primer oro olímpico del país en los 100 metros desde Gail Devers en 1996.

En abril, la estadounidense se había convertido en la sexta atleta más rápida de la historia con un tiempo de 10,72 segundos en una reunión en el estado de Florida.

La marihuana es legal en el estado de Oregón pero se encuentra en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje y un resultado positivo puede resultar en la prohibición de competir entre un mes y dos años.