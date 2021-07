Rolin Peña arremete contra Miguel Falero por el caso Kervin Arriaga: “Debe ser más honesto, es un irrespeto al futbolista”

San Pedro Sula, Honduras.

Con tremenda sorpresa y un brutal enfado recibieron en el Marathón la exclusión de su jugador Kervin Arriaga en la lista oficial de la Selección Sub-23 de Honduras para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio-2021.

En el equipo verdolaga no entienden el motivo que dio el seleccionador Miguel Falero para dejar afuera de la convocatoria final a Arriaga. “El club emitió un comunicado de parte del cuerpo médico donde habla que el jugador fue sometido a una prueba y donde el resultado es que está en perfectas condiciones físicas para poder jugar al fútbol. Él ha estado en terapias, el médico del club, muy profesional, lo ha recuperado”, ha dado a conocer Rolin Peña, vicepresidente de la institución esmeralda.

Peña exige una explicación más profunda al entrenador uruguayo. “Lamentar las declaraciones del señor Falero porque en el caso Marathón, primero nos gustaría que defina porqué lo deja afuera. Yo hablé personalmente con él, le dije que le diera una espera al jugador para que tratara de recuperarse esta semana y finalmente el informe de los médicos nuestros dan a conocer que el jugador está en óptimas condiciones”.

¡LOS 22 GUERREROS CATRACHOS!



Uno a uno: conoce a los futbolistas convocados de Honduras (@FenafuthOrg) que van a los Juegos Olímpicos de Tokio-2021 ➡ https://t.co/aqMoA37Jjg — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) July 3, 2021

Y agrega: “Que no ha jugado, que no ha entrenado, bueno, ¿cuántos jugadores que llaman no entrenan y no juegan los llaman para que se pongan a tono? Hay que decir las cosas como son, que defina, o si es por un tema que no le parece futbolísticamente. Eso no habla bien de la forma como está manejando el grupo (Falero) y que siempre se presta a suspicacias por el manejo que le está dando a estos temas”.

¿Qué hay atrás de esto?

“Primero un mal procedimiento porque yo me comuniqué con él (Falero) la semana pasada y le dijé que me parecía que le hicieron un tratamiento diferente al que se le hizo en Marathón en este momento, el cual dio resultado que estaba en buenas condiciones”.

”Me parece a mí que, si este tema es entre el técnico y el jugador, o porque él no tiene manejo de los jugadores, ya es un tema personal, si no yo no puedo denunciar que es por otro tipo de intereses. Lo que sí es de muy mal gusto es que cuando el jugador estaba lesionado y lo necesitaban en el Preolímpico, ahí sí lo hacían jugar sin estar al cien por ciento, pero ahora que se gana la clasificación, lo más fácil es desprenderse del jugador, que puede ser que no estaba en su momento en esas tres semanas que él (Falero) dice, pero se le pudo dar el tiempo prudencial para que se recuperara. Lamentablemente ya habían decidido la semana pasada el listado y ahora quiere justificar la decisión de no tomarlo en cuenta, diciendo muchas cosas que a nuestro criterio no están alejadas de la realidad. Que defina sino le parece el jugador como futbolista, le respetamos que no lo llame, pero querer decir que puede ser una lesión o actos de indisciplina, eso no lo podemos permitir porque el jugador se merece una atención diferenciada porque él también luchó por esa clasificación y su aporte fue preponderante para lograr ese objetivo”, añadió.

LE PIDE HONESTIDAD A FALERO

Miguel Falero aseguró en la conferencia de prensa que se apoyó en la decisión por los informes de los médicos Sierra, Toledo y Benítez, quienes le dijeron que el jugador no llegaba a tiempo a la cita olímpica. También dejó entrever que Arriaga no estaba en su ritmo en los entrenamientos que lo tuvo presente.

”El problema es que deja más dudas con esa declaraciones, sencillamente sino le parecen las característica a él como futbolista, no lo quiere llevar, eso es respetable, pero querer decir una serie de situaciones que no corresponden ya después hasta cuando aparecen los cuestionamientos. Únicamente se le pidió que dejaran pasar una semana para que lo valoraran, él justifica que tenía tres semanas de no entrenar. Yo le puedo hablar de otros jugadores que vienen todavía lesionados de tres o cuatro meses, en bajo ningún punto eso es justificable”.

Médico de Kervin Arriaga revela si el futbolista puede jugar los Olímpicos con Honduras o no. Cuenta un detalle importante en el caso del mediocampista ➡ https://t.co/CGFlLPeWka — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) July 2, 2021

”El señor Falero debe ser más honesto y decir: 'Por esto es que yo no cuento con el jugador' y punto. Si es porque no le parece la forma como juega, perfecto, es respetable porque para eso está el técnico para decidir quienes van y quienes se quedan, pero venir a decir un montón de opiniones sin darle la oportunidad al jugador, eso no se vale, es un irrespeto al futbolista. Eso no se le puede permitir que a un jugador humilde, sencillo, hondureño, se le irrespete de esa manera”, disparó.

¿En Marathón creen que hay un prejuicio de no llevar a Kervin Arriaga a los Olímpicos?

”Para mí fue una ligereza porque al jugador en horas de la mañana se le realizaron evaluaciones médicas y físicas y al final los médicos del club nos han dado un diagnóstico claro que el jugador está en condiciones aptas. Entonces, ¿qué puedo pensar? fue un mal manejo por parte de Falero”.

No es la primera vez que le pasa al Marathón algo parecido...

”Lamentablemente a nosotros nos ha sucedido mucho este tema, no me gustaría pensarlo porque también lo hablé con el presidente de la Federación (Jorge Salomón), le expresé que yo no estaba presionando queriendo que llamaran al jugador simplemente porque es del Marathón. Si el técnico dice que el jugador tácticamente o técnicamente no entra en sus planes está en todo su derecho, pero que no me vengan a decir que no le pueden dar una semana más para tomar la decisión de llevarlo porque los ejemplos que están ahí es que a otros jugadores le han dado dos o tres meses y mucho más tiempo para que se recuperen, entonces es ahí donde se genera el malestar en la familia del Marathón”.

A Rolin Peña le consultaron sobre a cuales futbolistas hablaba, pero no quiso decir los nombres. Claramente se refería a los casos de Carlos Pineda y Jorge Álvarez, ambos del Olimpia, y que vienen de estar parados un largo tiempo por sendas lesiones de gravedad.

Álvarez sufrió en enero una lesión de meniscos y ligamento cruzado, estuvo dos meses fuera y logró estar en la última etapa del Torneo Clausura 2021 con el Olimpia, mientras Pineda fue víctima de una rotura de ligamentos cruzados en su pierna derecha el 3 de enero y no ha vuelto a disputar un partido oficial.

¿A Arriaga lo ha condenado el simple hecho de ser del Marathón?

”No lo sé, pero todo lo que se ha manejado en estos momentos genera dudas, no hay claridad. Yo recién escucho y leo las declaraciones de Falero donde por ningún lado le encuentro la justificación que él está dando. Arriaga fue valuarte para esta clasificación”.