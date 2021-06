Michell Ramírez: “Mis medallas se las dedico a Honduras, mi familia y a mi entrenador”

San Juan, Puerto Rico

El nombre de Michell Ramírez sonó fuerte esta semana en Puerto Rico y Honduras lo celebró. La nadadora obtuvo seis medallas, cinco de oro y una de bronce, en el torneo de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados a la Natación, CCCAN, en San Juan.

Ganó en la competencia de aguas abiertas 5 kilómetros con un tiempo de 1:06:39.13 y tricampeona porque en Aruba 2018 y Barbados 2019 también conquistó las preseas de oro.

“Me siento demasiado feliz, es un esfuerzo de familia, entrenadores, estoy contenta al representar a mi país y he mejorado mis marcas personales”, sostuvo.

Michell pulverizó el récord nacional, con marca de 9:08.25, que sostenía la Claudia Fortín con tiempo de 9:10.00 en los 800 metros libres.

Y batió la marca del CCCAN de la mexicana Paola España, tiempo de 2:18.01, en 200 metros mariposa con un registro de 2:17.32.

“Desde el primer día que gané el 800 libres me felicitaron muchos, entonces eso me motivó. Mi entrenador Leonardo “Coro” González quedó súper contento. Mi papá Nelson García está feliz, no me miraba desde competí en 2018, me sentí muy motivada”.

La sirena recordó con mucha alegría cuando escuchó el Himno Nacional. “Cada vez que ganaba me sentía orgullosa. Combinar estudio y natación no es fácil”.

Y es que la nadadora de 19 años está en su primera año de universidad estudiando sicología. Además agradeció el apoyo de la Federación Hondureña de Natación y el Comité Olímpico Hondureño.

La delegación hondureña también destacó y Michell Ramírez se llenó más de orgullo.

“La verdad que todos hemos hecho un buen papel, yo logré seis medallas, Carlos Vázquez ganó medallas, Julimar Ávila irá a los Juegos Olímpicos de Tokio y bajó sus tiempos. Jaime Uribe y Omar Oyuela, ganaron muchas medallas también”.



Michell Ramírez con orgullo muestra la medalla de oro en aguas abiertas 5 kilómetros en Puerto Rico. Michell Ramírez con orgullo muestra la medalla de oro en aguas abiertas 5 kilómetros en Puerto Rico.

Sueño

Su rutina es muy acelerada desde temprano.

“Me levanto a las 4:00 am, a las 5:00 am voy a entrenar de 5:00 am a 6:30 am y recibo clases de 7:00 am a 11:00 am. A las 12 del mediodía voy al gimnasio, regreso a mi casa a almuerzo y descanso, además hago mis tareas. A las 4:00 pm vuelvo a la piscina y luego regreso a mi casa, esto de lunes a sábado”.

Michell se definió dentro de la piscina como “competitiva, no me gusta perder, todo atleta tiene eso. Soy bien llorona si pierdo”.

Su máximo sueño es acudir a unos Juegos Olímpicos y “dar lo mejor de mí”.

¿Cómo nació su pasión por la natación? se le consultó.

“Yo era súper gordita, no me gustaba llegar a la piscina y utilizar traje de baño. Al final me terminó gustando, me dijeron que iba a competir por primera vez a Tegucigalpa y lo disfruté. Desde chiquita me metieron a la natación porque les gustaba a mis padres, al principio no me gustaba mucho”.



l entrenador Leonardo el Coro González y Michell Ramírez en Puerto Rico. l entrenador Leonardo el Coro González y Michell Ramírez en Puerto Rico.

Michell practicó voleibol en la escuela, mira otros deportes por la televisión, admira y se siente identificada con la nadadora estadounidense y medallista olímpica Katie Ledecky.

Ramírez competirá en noviembre en panamericano júnio de Cali, Colombia.