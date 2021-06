Frank de Boer ya no es más el seleccionador de Países Bajos

Países Bajos.

Muy criticado después de la eliminación de Países Bajos en octavos de final de la Eurocopa, el seleccionador de Países Bajos, Frank de Boer, dimitió de su cargo, anunció este martes la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

El contrato entre Frank de Boer y la KNVB estipulaba que la selección neerlandesa debía alcanzar al menos los cuartos de final, pero la 'Oranje' cayó eliminada contra pronóstico ante República Checa (2-0) la semana pasada en octavos de final después de haber liderado su grupo.

"He decidido no seguir como seleccionador. El objetivo no se ha alcanzado, está claro", declaró De Boer en un comunicado.

"Cuando fui contactado para convertirme en seleccionador nacional en 2020, pensé que era un honor y un desafío, pero también era consciente de la presión que se ejercería sobre mí desde mi nombramiento. Esta presión no deja de aumentar ahora", añadió.

"A pesar de todos los esfuerzos de Frank, el objetivo de alcanzar al menos los cuartos de final no fue alcanzado", lamentó Nico-Jan Hoogma, director de la KNVB.

Llegado al cargo en septiembre de 2020, de Boer deja la 'Oranje' antes de lo previsto, cuando su misión principal era llevar a Países Bajos al Mundial de Catar 2022.

En esta Eurocopa, los neerlandeses realizaron una impecable primera fase en el grupo C con tres victorias en otros tantos partidos ante Ucrania, Austria y Macedonia del Norte, pero dijeron adiós después en la primera ronda de eliminación directa ante los checos.

Una eliminación difícil de asumir para un equipo joven que aspiraba a cotas más altas, y para un entrenador que sufrió una lluvia de críticas en el país de Johan Cruyff por no haber optado por el 'sagrado' sistema táctico 4-3-3.

Un sucesor deberá ser nombrado antes del 1 de septiembre, cuando Países Bajos jugará en Oslo ante Noruega un partido clasificatorio para el Mundial de Catar-2022.