Nelson Fernández tras primer lugar del Abierto de Ajedrez: "Que esta noticia motive a más personas a jugar"

Las Vegas, Estados Unidos

El joven Nelson Fernández puso en alto el nombre de Honduras a nivel internacional al llevarse el primer lugar del Abierto de Ajedrez de Las Vegas, Estados Unidos, en su categoría U2300. Derrotó a oponentes estadounidenses, mexicanos, panameños y ecuatorianos.

El sampedrano de 24 años, habla tres idiomas y radica en la tierra del Tío Sam desde hace muchos años, es hijo de Nelson Fernández, QDDG, exdirector de Diario LA PRENSA, y María Luisa Núñez de Fernández, y tratará de cumplir uno de sus sueños, enfrentar al noruego Magnus Carlsen, el número 1 del mundo.

¿Qué significa ganar el primer lugar?

El evento en Las Vegas no solo fue el mejor resultado de mi carrera hasta el momento, ahora estoy siendo mencionado junto a algunas de las leyendas del ajedrez hondureño, lo cual es un honor que jamás pensé recibir.

¿Este logro qué repercusiones le dará al ajedrez hondureño?

Realmente no pensé que este evento tendría tanta publicidad como lo tuvo. La esperanza cuando algo como esto pasa es que el ajedrez se verá como una disciplina seria y que atraerá más apoyo a la Federacion de Ajedrez de Honduras. Me gustaría que esta noticia motive a más personas a jugar ajedrez.

¿Cómo le puede ayudar en su carrera este galardón?

Esta victoria, junto a mi título de maestro nacional, ayuda bastante para recibir invitaciones a torneos. En el futuro espero que se me tome en cuenta para representar a Honduras en torneos centroamericanos o en alguna olimpiada.

¿El ajedrez hondureño cómo está calificado a nivel internacional?

En Honduras se tiene mucho talento, algunos ajedrecistas son de muy alto nivel, como Nahún Gavarrete, Alendro Chinchilla, Marlon Miller, entre otros, que pueden competir con los mejores de Centroamérica. Creo que si se fomentara y apoyara más podríamos subir bastante de nivel, pero por los momentos estamos más abajo de lo que nos gustaría.

¿A dónde aspira a llegar con el ajedrez?



A ser uno de los siguientes maestros internacionales de ajedrez hondureños antes de cumplir 30 años. Solo hemos tenido un maestro internacional en la historia del ajedrez hondureño.



¿De la élite con quién le gustaría tener una partida de ajedrez?



Definitivamente con el campeón del mundo, Magnus Carlsen. Obviamente no tengo ningún tipo de posibilidad de puntear, pero sería un honor jugar contra el mejor del mundo.



¿En Honduras cómo pueden los principiantes mejorar su nivel?



Recomendaría visitar algún club de ajedrez para comenzar. Hay uno en La Entrada, Copán, y en el estadio Morazán, al que yo asistí por muchos años. Además de tener lecciones o jugar en esos clubes, yo recomendaría consumir contenido de ajedrez como libros y videos en YouTube. Hoy en día hay bastante contenido gratis en línea que ayuda bastante al desarrollo. También hay muchos entrenadores muy buenos en Honduras.



¿Cómo surgió su pasión por el ajedrez?



Mi papá me enseñó a jugar a los 5 años, pero no empecé a tomarlo en serio hasta 10 años después, cuando empezamos a tener eventos en el colegio. Mi primer torneo fue desastroso, perdiendo todas las partidas, lo cual me motivó a buscar modos de mejorar. Se volvió mi pasatiempo favorito y una pequeña obsesión.



Después de un año de seguir entrenando sin mucha mejora convencí a mis padres a conseguirme un entrenador, mi maestro internacional Mauricio Arias, de Costa Rica, con el que sigo trabajando casi 10 años después.