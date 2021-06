'Muma' Fernández: “Soy desequilibrante como Elis y Quioto”

Siguatepeque, Honduras.

Los trabajos se intensifican en la Selección Nacional de Honduras con miras al torneo de la Copa Oro de la Concacaf, que comienza el 10 de julio y finaliza el primero de agosto.

La H entrenó este miércoles a doble horario con el grupo de 21 jugadores, en donde muchos de ellos pelean por buscar un cupo en la lista final del torneo. El entrenador Fabián Coito mira a detalle el desempeño de cada jugador en los entrenos.

El volante de Olimpia, Michael Chirinos, se mostró contento por estar en este microciclo, ya que tenía dos años de no integrar la Bicolor.

Alex López, Michaell Chirinos y Jerry Bengtson en plenos trabajos físicos. Foto @FenafuthOrg

“Me dolía cada vez que no salía en la lista que el profe (Fabián Coito) daba, pero yo estaba consciente de que mi nivel estaba bajo. Ahora el hecho de volver me llena de orgullo, hay jugadores que solo pasan una vez por la Sselección y no quiero eso, el nivel y condiciones para estar aquí loas tengo”, indicó.

Chirinos da lo máximo para poder disputar la Copa Oro. “La Copa Oro todo el mundo la observas los países lao ven, es importante para uno como jugador. Me voy a entregar al máximo para que el profesor mire y él decida”, finaliz cerró.

'MUMA' FERNÁNDEZ LEVANTA LA MANO

Unas de las caras nuevas en la Sselección de Honduras es Carlos 'Muma' Fernández, futbolista quien cumple su sueño de estar por primera vez en la H.

“Estoy muy contento y estoy feliz por el llamado, uno como jugador siempre sueña con estar en la Sselección, tomo el llamado de una manera peculiar y agradecido con Dios porque el que se sacrifica siempre tiene su recompensa. Esta oportunidad siempre la he buscado y siento que me la merezco”, dijo.

Jonathan Rubio y Jerry Bengtson se perfilan para quedarse en la lista final de la Copa Oro.

'Muma' comparó su velocidad con la de futbolistas como Alberth Elis y Romell Quioto y aseguró que explotará dicha cualidad para quedarse con un cupo del listado final para la Copa Oro.

“Trataré de aportar mis mejores cualidades para ser tomando en cuenta. Sé que soy un jugador muy desequilibrante, soy de los pocos futbolistas que tienen esas características aparte de Alberth Elis y Romell Quioto, me atrevo a decir que soy el tercer jugador con esas características”, argumentó.

Luego de esta semana de trabajo habrá una nueva convocatoria de microciclos y el lunes 28 de junio continuarán las prácticas en San Pedro Sula.

El 1 de julio se conocerá la convocatoria oficial y el 10 de viajarán a Houston, sede de los duelos del Grupo D frente a Granada, Panamá y Qatar en la Copa Oro.