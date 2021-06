Eurocopa: Gales logra valioso triunfo frente a una Turquía decepcionante

Bakú, Azerbaiyán

La selección de Gales dio un paso de gigante, aunque no definitivo, hacia su presencia en octavos de final de la Eurocopa-2020 al derrotar este miércoles 2-0 a Turquía en Bakú (Azerbaiyán), en la segunda fecha del Grupo A.

Antes de que el extremo del Real Madrid Gareth Bale fallase un penal en la segunda parte, la otra estrella del equipo británico, Aaron Ramsey, anotó en un mano a mano con el arquero turco el primer gol del choque (42).

Connor Roberts (90+5) marcó a pase de Bale la sentencia de un choque que deja a los galeses con 4 puntos y a los turcos con su casillero aún por estrenar.

Gareth Bale erró un lanzamiento penal. El balón se marchó arriba del arco. Foto AFP. Gareth Bale erró un lanzamiento penal. El balón se marchó arriba del arco. Foto AFP.

En un formato que clasifica a 16 de las 24 selecciones participantes, los 'Dragones' se aseguraron no finalizar últimos, y con 4 puntos cuentan con buenas opciones de estar entre los cuatro mejores terceros.

Si el combinado otomano había disputado su primer partido de esta Eurocopa (derrota 3-0 ante Italia) en terreno hostil (Roma), este miércoles se hallaba como en casa en la capital azerí, un país con el que Turquía mantiene excelentes relaciones diplomáticas, y ante la mirada del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Ficha técnica:

0 - Turquía: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik, Kaan Ayghan, Çaglar Söyüncü, Umut Meras (Mert Müldür, m.72); Okay Yokuslu (Demiral, m.46), Cengiz Under (Irfan Can Kavehci, m.83), Hakan Çalhanoglu, Ozan Tufan (Yusuf Yazici, m.46), Kenan Karaman (Halil Dervisoglu, m.75); y Burak Yilmaz.

Seleccionador: Senol Gunes

2 - Gales: Ward; Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies; Allen (Ampadu, m.73), Morrell; Daniel James (Neco Williams, m.94), Ramsey (Wilson, m.85), Bale; y Moore.

Seleccionador: Rob Page

Goles: 0-1, M.42: Ramsey. 0-2, M.95: Roberts.