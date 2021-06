Emotivo homenaje a Maradona en el debut de Argentina en la Copa América

Río de Janeiro, Brasil

Con un video que recordó su trayectoria y algunas de sus hazañas, el legendario Diego Armando Maradona fue homenajeado antes del partido Argentina y Chile en Rio de Janeiro, en el estreno del Grupo A de la Copa América-2021 de Brasil.

En una producción audiovisual de tres minutos transmitida por las pantallas del estadio Nilton Santos, vacío por los protocolos sanitarios contra la pandemia, se conmemoró la trayectoria del que muchos consideran el mejor jugador de la historia, fallecido en noviembre pasado a los 60 años de una crisis cardiorrespiratoria.

"Mi primer sueño es jugar en el Mundial", dice un Maradona adolescente después de una imagen en la que se abraza con el tricampeón mundial, el brasileño Pelé, y antes de que la canción "Live is life" de la agrupación austriaca Opus comenzara a acompañar parte del tributo.

Aquella melodía ambientó el que se convertiría en uno de los entrenamientos más famosos de la historia. En 1989 el '10' hizo una curiosa puesta en calor, en la que dio muestras de su tremendo dominio de la pelota, antes del partido entre el Nápoles italiano y el Bayern de Múnich en las semifinales de la Copa Uefa.

Mientras sonaba la melodía, el video mostró a Maradona vistiendo las camisetas de los distintos clubes que defendió a lo largo de una carrera deportiva de dos décadas.

También se recordó, en la voz del narrador uruguayo Víctor Hugo Morales, el llamado "gol del siglo", aquel en que dejó atrás a cinco ingleses en cuartos de final de la Copa Mundo de 1986, en un juego que la Albiceleste ganó 2-1 y donde anotó la famosa "Mano de Dios". Con un Maradona apoteósico, Argentina alzó en México su segundo mundial.

El homenaje, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), finalizó con pirotecnia alrededor de la grama del Nilton Santos y un pedido en voz de la leyenda: "Ojalá nunca se les olvide este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen".