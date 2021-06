¿Se va de la Juve? Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro: "Lo que venga será para bien"

Budapest, Hungría

Cristiano Ronaldo afronta su quinta Eurocopa centrado en su selección de Portugal y dispuesto a jugar en cualquier posición en la que ayude al equipo a defender el título que levantó el 2016.

"Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo, que tendrá al público a su favor, pero lo más bonito es tener gente en el estadio. Queremos disfrutar de esta situación, el equipo está preparado", prosiguió sobre un encuentro con las gradas llenas, con 60.000 aficionados.

"Siempre es bueno empezar con una victoria, pero firmo si me dicen que perdemos mañana y al final ganamos la Eurocopa", aseguró el goleador sobre el choque.

A CR7 se le consultó en la rueda de prensa virtual por su futuro tras la Eurocopa y el interés de varios grandes clubes europeos por ficharlo ya que algunos medios señalan que dejaría la Juventus.

"Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo (en la Juventus) o salgo, eso no es lo más importante en este momento. Estoy centrado en mi selección, porque no se juega una competición de esta magnitud todos los días", puntualizó.

Y añadió: "Si tuviera 18 o 19 años, a lo mejor no dormiría pensando en mi futuro. El foco está en la selección. Es mi quinta Eurocopa", añadió.



Por último, el delantero explicó que puede adaptarse a jugar en cualquier posición del ataque y que lo hará allí donde sea mejor para el conjunto de Fernando Santos.

"Para mí el lugar no es lo importante. Lo importante es que el equipo gane. Cualquier lugar es bueno, lo importante es ganar y ayudar al equipo", indicó.

Cristiano Ronaldo ha marcado 104 goles con su selección y en el fútbol internacional sólo lo supera el iraní Ali Daei con 109 tantos.

El delantero portugués superó el récord europeo de 84 tantos de Ferenc Puskás durante el Mundial de 2018, y el martes tendrá una oportunidad de ampliar sus estadísticas en el estadio que lleva el nombre de la leyenda húngara que también jugó en la selección española