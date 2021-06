Pensó en el retiro: Félix Crisanto se desahoga y revela el calvario que ha soportado en los últimos meses

San Pedro Sula, Honduras

Los últimos meses no han sido los mejores para el defensor hondureño Félix Crisanto (30 años). Su lesión en la rodilla derecha lo ha mantenido afuera de las canchas todo el 2021.

Además, se quedó sin equipo y ahora busca nuevos aires, sin embargo, Crisanto no bajó los brazos y está cerca de regresar a jugar.

El exjugador de Motagua charló con MI FINDE y reveló que intentó dejar el fútbol e irse a trabajar a otro país.

Ya varios meses sin jugar, algo difícil para un jugador

“No ha sido fácil, la verdad, pero siempre hemos estado fuerte mentalmente para mantenerme firme y nunca rendirme. El apoyo de mi familia y amigos fue clave para que no bajara los brazos”.

Hemos visto que está entrenando con la Sub-23, ¿para cuándo estará listo?

“Después que salí del Motagua todo el mundo supo por qué no jugaba, pero estaba mi salud antes de todo. La lesión me apartó seis y ahora estoy con la Sub-23, me dijeron que tenía que presentarme con el grupo y fue una bendición para mí, no lo esperaba, la verdad. Ya prácticamente en 15 o 20 días más estaría listo”.

¿Esa lesión, la de la rodilla derecha, la considera como la peor de su carrera?

“Sí, porque yo nunca había pasado por una situación así. Uno en estas cosas no sabe y debe estar preparado”.

¿Qué pasó por su mente cuando no lo operaban?

“La comunicación con mi familia fue importante. Si yo no hubiera consultado con nadie creo que hoy en día no estaría aquí, fueron meses difíciles, la verdad. Busqué miles de formas para moverme y que me operaran. Pensé y dije que si no había solución me iba a ir del país, pero luego valoré muchas cosas. Ahora lo estoy dando todo para volver”.

¿Sin equipo cómo hizo para operarse?

“No fue fácil, ya que en ese momento no entra nada, solo sale. Motagua solo me ayudó con los exámenes nada más, pero eso ya pasó, yo pagué mi operación y me costó 60,000 lempiras. Tuve que sacar de mis ahorros, pero lo importante ahora es que ya me siento mejor”.

¿Por qué costó tanto que lo operaran?

“El problema era que cuando me hacían algunos estudios no salía nada. Luego me salían con otras cosas y luego hasta el mes pasado me operaron, eso hizo que le lesión demorara más. Yo tuve que sacar el dinero para volver a jugar”.



Félix Crisanto tuvo que sacar de sus ahorros para someterse de una operación. Félix Crisanto tuvo que sacar de sus ahorros para someterse de una operación.

¿Cree que no fue valorado por el Motagua después de su lesión?

“En el momento yo pensé en lo peor, ellos (Motagua) si hicieron algo de mala fe, pues Dios sabrá, yo no tengo problemas y todo eso quedó en aprendizaje”.

¿Qué jugadores le ayudaron cuando la pasaba mal?

“La mayoría de los que están en el extranjero, un mensaje siempre le caía bien a uno; otros me llamaban, yo estoy más que agradecido con todos ellos”.

¿Se deprimió porque no le salían las cosas como deseaba?

“Al principio sí, ya que yo nunca había pasado por esas cosas. Me sentía raro de solo estar sentado viendo televisión y ver cómo jugaban mis otros compañeros, pero luego reflexioné y tomé los mejores consejos. Aquí estamos, más fuertes que nunca”.

De Motagua no salió de la mejor manera, ¿volvería a jugar ahí?

“Yo con Motagua nunca tuve problemas, son decisiones que se tomaron en su momento, la lesión me privó de muchas cosas. Yo en el momento reaccioné mal, luego recapacité y tuve cierta culpa. Si ellos me solicitan y hay posibilidades, bienvenido sea”.

¿Actualmente tiene ofertas de otros clubes?

“Ahora estoy disponible, contrato con Motagua no tengo y estoy esperando ofertas. Mi representante todavía no me ha notificado nada, estoy trabajando en lo físico y estar bien cuando lleguen las propuestas”.

¿El tener equipo y recuperar su nivel lo vuelve a poner en el radar para regresar a la Selección?

“Mi objetivo es dar lo máximo de mí, quiero encontrar equipo, recuperar mi nivel y estar de nuevo en la Selección. Hoy por hoy los que están ahí (Selección) son los mejores. El fútbol me dio una segunda oportunidad y quiero aprovecharla al máximo”.



Félix Crisanto fue invitado para sumarse a los entrenamientos de la Sub-23 de Honduras que se alista para disputar los Juegos Olímpicos. Félix Crisanto fue invitado para sumarse a los entrenamientos de la Sub-23 de Honduras que se alista para disputar los Juegos Olímpicos.

FRASES:

"Yo no le cierro las puertas a ningún equipo, estoy abierto a escuchar cualquier oferta y tomar la mejor decisión para mi futuro. Lo que más deseo ahora es jugar y recuperar mi nivel”.

"Con Diego Vázquez no tuve problemas. A pesar de todo siempre estuve en comunicación con él. Incluso me dijo que cuando me recuperara las puertas del club estaban abiertas para entrenar. Nunca hablé mal de él”.

DATOS:

110 Minutos jugó con el Motagua Crisanto en su último campeonato, fue el Apertura de 2020.

24 Partidos disputó el futbolista Félix Crisanto en su paso por el Lobos Buap en la primera división de México.