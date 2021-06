Jordi Alba lanza dura crítica al Barcelona por vender a Luis Suárez

Madrid, España.

Jordi Alba, seleccionado español y futbolista del F.C. Barcelona, se refirió este jueves, entre asuntos relacionados a la actualidad de España, previo a la Eurocopa, a la venta de Luis Suárez del Barca al Atlético de Madrid.

A Alba, de 32 años de edad, y desde 2012 vistiendo la camisa del primer equipo catalán, le cuestionaron acerca de su pensamiento sobre la trasnferencia del delantero uruguayo al Atlético de Madrid.

El lateral zurdo no titubeó en su respuesta, en conferencia de prensa, y atacó la planificación del equipo culé durante el último curso liguero. El equipo blaugrana solo alzó Copa del Rey y quedó en tercer lugar en LaLiga. En tanto, en Champions League, el equipo cayó contra el Paris Saint Germain, en ronda de cuartos de final.

"Cuando vendieron a Luis Suárez, prácticamente lo regalaron. Encima a un rival directo como el Atlético de Madrid. No me gusto lo que se hizo. ¿Dónde vas a encontrar un delantero como él? Ha callado muchísimas bocas, no fue fácil su último año en el Barcelona", explicó Jordí Alba.

El "pistolero" era el socio predilecto de Messi en ofensiva, pero el entrenador Ronald Koeman decidió no contar con él de cara a la nueva temporada. Con el Barca, Suárez anotó 198 en 238 partidos. Anotó 21 goles con Atlético de Madrid y fue determinante para obtener el título de LaLiga.

En tanto, Alba finalizó su intervención hablando de Messi y su futuro: "Ojalá que Messi se quede. Sería una noticia muy buena que Leo siguiera con nosotros, hace al club mejor".