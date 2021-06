Respiradores donados por Messi están varados en aeropuerto hace diez meses

Rosario, Argentina.

Los 32 respiradores donados a Rosario por la Fundación Leo Messi, creada por el astro del fútbol Lionel Messi, están varados en el aeropuerto de la ciudad natal del jugador desde hace diez meses, informó este miércoles Eduardo Romagnoli, director de esta terminal.



"Los respiradores son equipos técnicos de ventilación, llegaron en el mes de agosto. Están preservados en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas y de la mejor manera", dijo Romagnoli al canal TN.



"Está todo este tema pendiente de homologación por parte de Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) porque se trata de una donación de la Fundación Messi a la Municipalidad de Rosario en forma directa. El único organismo que puede autorizar el ingreso es Anmat", explicó.



La Fundación Leo Messi iba a donar al menos 50 respiradores a la ciudad natal del delantero del Barcelona, pero por las trabas que hubo en la entrega de los primeros 32 se pospuso el envío de los restantes.



Fuentes de la Anmat le dijeron al diario La Capital que no autorizaron el ingreso porque "no presentaron la documentación necesaria".



"Entre los faltantes no se encontraban los registros del producto por parte de la autoridad sanitaria de origen", detallaron.

Los equipos técnicos de ventilación arribaron a la ciudad santafesina de Rosario los primeros días de agosto en un avión privado.



La Fundación Leo Messi había donado con anterioridad equipamiento médico para la lucha contra el coronavirus que se distribuyó sin inconvenientes entre distintos hospitales de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe.

El futbolista de 33 años se encontraba concentrado con la Selección de Argentina, que dirige Lionel Scaloni, en la doble fecha eliminatoria rumbo a Catar 2022. La escuadra rioplatense sumó dos puntos, tras los empates, como local, ante Chile (1-1), con gol de Messi, de penal, y el empate a 2, in extremis, en Colombia.