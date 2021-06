¿Pelea arreglada? El momento en el que Mayweather evitó noquear a Logan Paul

Florida, Estados Unidos.

El excampeón invicto, el estadounidense Floyd Mayweather no quiso trabajar a fondo sino sólo dejar que el espectáculo de exhibición de boxeo al enfrentarse al Youtuber Logan Paul, concluyera en los ocho episodios a que estaba pactado.



El evento tuvo lugar en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens (Florida).





Mayweather no quiso derrotar a Paul, pero como era de esperarse dominó al Youtuber durante los ocho episodios.

Los aficionados del boxeo expresaron su indignación cuando en los segundos finales del quinto round, Mayweather esquivó un gancho de Paul y contraatacó con un golpe similar que impactó de lleno en la cara del Youtuber.



Logan estuvo a punto de caer pero muchos fanáticos afirman en redes que Mayweather lo sostuvo para que continuara de pie. En las imágenes se pudo ver que el joven de 26 años deja caer sus brazos durante el clinch.



El boxeador profesional 50-0 no tuvo problemas para superar las desventajas de altura y peso y buscó estar siempre en la distancia correcta.





Paul aterrizó algunos golpes fuertes en Mayweather, pero claramente era imposible que superara a quien fuera clasificado como de los mejores en el boxeo.



La exhibición estaba programada para ocho episodios de tres minutos. Mayweather y Paul usaron guantes de 10 onzas. No hubo jueces ni lectura oficial del ganador.



La Comisión de Boxeo del Estado de Florida no sancionó la pelea, debido a la gran disparidad en tamaño y nivel de experiencia, aunque proporcionó a Samuel Burgos como árbitro.



El espectáculo, que no figurará en los récords profesionales de ninguno de los dos, fue promovida por Mayweather Promotions.



Mayweather conectó 43 golpes en total contra 27 de Paul, según Compubox.



De esos 43 golpes de Mayweather, 36 fueron de poder. Paul conectó 21 de poder. Mayweather conectó 17 al cuerpo en comparación con un solo golpe al cuerpo de Paul.



Paul no pudo pesar más de 190 libras para la pelea y llegó el viernes con 189.5 libras. Mayweather pesaba 155 libras.

Paul mide 6,2 pies y Mayweather mide sólo 5,8 pies. Paul tiene 26 años, mientras que Mayweather tiene 44.



Mayweather había declarado a TMZ que sus ganancias para este espectáculo serían de entre 50 millones a 100 millones de dólares ( entre 41 millones y 82 millones de dólares), dependiendo de los ingresos a través del sistema "pago por ver".



Se especula que Paul habría ganado dos millones de dólares ( 1,64 millones de euros).