La UPN sorprendió a Olimpia y se coronó campeón del Torneo Sub-18

Tegucigalpa, Honduras.

Los Lobos de la UPN se impusieron 2-0 a Olimpia para coronarse campeón del torneo juvenil Sub-18. El duelo fue disputado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Las anotaciones de los estudiosos fueron obras de José Chávez y Edward Herrera.

Los albos contaron dentro de sus reservistas con elementos que ya tienen experiencia en la primera división como Josman Figueroa, sin embargo, no pudieron frente a Lobos que fue el mejor equipo a lo largo de la temporada.

En la competencia participaron los diez representantes de los equipos de Liga Nacional.

Tras la coronación, el entrenador de la UPN, Juan Flores se mostró feliz por haber logrado el título.

"Es un grupo de muchachos que necesitan ayuda no solo en la parte futbolística, sino fuera de lo que es el fútbol porque también hay que formar buenas personas y no debe de interesar solo lo futbolístico. Hemos creado un buen grupo de muchachos sanos, que creen en el fútbol nacional y ojalá que ellos puedan seguir”, comentó.

El estratega catracho sueña con dirigir en Primera División.

“Esa parte ya es de los directivos, tenemos un problema, los hondureños no creemos en el hondureño, creemos más en los extranjeros, no con eso quiero decir que los extranjeros todos son malos, aquí han venido grandes extranjeros que nos han enseñado muchas cosas, pero también han venido extranjeros que no han dejado nada", indicó.