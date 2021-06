Courtois revela el futuro de Eden Hazard en el Real Madrid

Bruselas, Bélgica.

El arquero belga Thibaut Courtois revala detalles del futuro de su compañero y compatriota Eden Hazard, concentrados con la Selección de Bélgica, previo al inicio de la Eurocopa, que comienza el 11 de junio.

Los hombres del Real Madrid serán pilares del equipo de Roberto Martínez en la justa continental. Con los 'Diablos Rojos' Hazard ha disputado minutos con el seleccionado el jueves contra Grecia, que quedó en empate a 1.

En tanto, Hazard, desde 2019 con el Real Madrid, por precio de 160 millones de euros (incluidas variables), apenas ha disputado 43 encuentros en dos campañas (muchos como suplente), anotado 5 goles y entregado 9 asistencias. Estadísticas que distan de su figura en Chelsea, donde, en sus primeras dos temporadas, había dado 43 asistencias y 30 goles.

Su futuro es una incógnita. Criticado por el madridismo, no solo por su bajo rendimiento e inusual odisea por lesiones, el belga se muestra fuera de forma física. La afición 'Blanca' lo ha señalado como uno de los artífices del fracaso en la temporada 2020-2021 (sin títulos).

Courtouis, arquero madridista, asegura que Hazard "se queda en el Real Madrid al cien por cien. No quiere salir del equipo". El 'siete' blanco tiene contrato por tres años más con el club madrileño.



Según relata Courtois, Hazard está decepcionado por perder los títulos de la campaña: “Sí. Para el título, era más el Atlético el que tenía que perderlo que nosotros ganarlo porque estuvo mucho tiempo por delante. Lo que fue una pena fueron las pocas decisiones extrañas de arbitraje que nos costaron algunas victorias. Obviamente nos decepcionó no ganar un trofeo, pero eso es fútbol. No hemos perdido la liga en los últimos partidos. Nuestra segunda parte de la temporada fue muy buena con victorias ante el Barcelona y un empate ante el Atlético. Siempre estuvimos presentes en los grandes partidos. Fue contra otros equipos donde no hicimos nuestro trabajo. En cuanto a la Champions League, fue una pena perder en la semifinal ante el Chelsea. Todavía había lesionados y casos de COVID en ese momento. Pero tenemos que admitir que el Chelsea fue más fuerte que nosotros en el partido de vuelta. Y luego ganaron el torneo, lo que demuestra que fueron duros esta temporada con la llegada de Tuchel”.

Profundiza que le "duele" ver a Hazard en medio de problemas y críticas: “Siempre es una pena ver que Eden tiene problemas. Lo conozco desde hace mucho tiempo y recuerdo las muchas veces que hablamos del Real Madrid imaginando que algún día podríamos jugar allí juntos. Sé que todavía quiere ser un jugador importante para el Real y ayudar al club a ganar títulos. En los últimos meses ha trabajado mucho en el gimnasio. Ahora está en muy buena forma. Físicamente es más fuerte que antes. En el entrenamiento lo vi muy eficiente y muy activo. Podías ver al Eden de la selección o del Chelsea. Es una lástima que volviera la última pequeña lesión. Si puede jugar un poco contra Croacia y ser importante en la Euro, será genial para la selección. Pero también para él y para el Real durante la próxima temporada”.

En tanto, Courtouis dice que "solo la prensa madrileña escribe sobre el deseo (de Hazard) de irse" y que Ancelotti "sabrá quién es Eden Hazard y qué jugador es". Su compañero destaca que depende de Hazard demostrarlo en el campo.



“Hazard quiere aguantar, jugar liberado de lesiones y ganar títulos. En el Real Madrid hay críticas todo el tiempo y para todos. Gareth Bale fue criticado, pero ganó la Champions League y marcó un doblete en la final de Kiev. En Lisboa, también me marcó en la final (risas). Todos sabemos que en el Real hay presiones y críticas por parte de la prensa y la afición. Eden puede manejar esto. Lo conozco lo suficientemente bien como para poder decirlo. Todavía puede cambiarlo todo”, concluyó Thibaut Courtois.