Prensa de Estados Unidos vaticina el triunfo de su selección ante Honduras

Denver, Estados Unidos

A medida se aproxima la hora del juego, entre las representaciones de Honduras y Estados Unidos por las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones, cada vez se conocen importantes detalles que serán claves para el compromiso.

Ives Galarcep, un destacado periodista estadounidense y colaborador de CBS Sports, cadena televisora que transmitirá el evento, conversó en exclusiva con Diario La Prensa sobre este encuentro que se realizará el jueves a partir de las 5:30pm, horario hondureño.

“Antes de empezar a estudiar al equipo (Honduras), pensé que era un equipo flojo, tal vez un poco viejo, pero tiene jugadores jóvenes, que hacen al equipo más fuerte, la verdad es que, todo el mundo cree, que de los participantes Honduras es el más débil, el peor equipo de los cuatro", arancó señalando el comunicador.

La base del equipo hondureño esta plagada con futbolistas que actúan en la MLS y otros que tuvieron su paso sin pena ni gloria, por lo cual, el consenso dentro del aficionado estadounidense es que este equipo de Fabian Coito, carece de la calidad suficiente, para hacerle frente a la generación mas talentosa del futbol norteamericano, la cual cuenta con futbolistas en los principales clubes del mundo y es encabezada por Christian Pulisic del Chelsea, reciente campeón de Europa.

“Le digo a los fanáticos americanos, no piensen que, si un jugador no tuvo una época buena en MLS, no pueda mejorar y pongo de ejemplo a Deiby Flores, en Vancouver no tuvo éxito; ahora lo veo muy bien en el Olimpia de Honduras, el puede ser un hombre importante, pero nuestros fans lo ven como un futbolista que no hizo nada en nuestra liga", señaló.

Y añadió: "Otro jugador clave y que juega muy bien es Bryan Acosta, puede ser muy importante para Honduras”.

Muchos futbolistas hondureños como Luis Lopez, Alex Lopez, Deiby Flores, Alberth Elis, tienen su pasado en la liga MLS, los que todavía se mantienen vigentes son: Maynor Figueroa, Boniek García, Bryan Acosta, además del lesionado Romell Quioto, mientras que Wesly Decas, formó parte de las reservas del Atlanta United.

Para Ives Galarcep, el XI de los Estados Unidos tendrá los siguientes hombres: Zack Steffen, Reggie Cannon, Matt Miazga, John Brooks y Serginho Dest en la zona baja. En el medio la única duda es Tyler Adams; futbolista que podría ser reemplazado por Jackson Yueil o Kellyn Acosta, Weston Mckennie, Sebastián Lleget, Christian Pullisic, Gio Reyna y Josh Sargent en punta.

El colaborar de CBS Sports confía que este partido será de goles, inclusive se atrevió a dar su vaticinio, el resultado que presiente es un 3-1 a favor de los Estados Unidos, aunque no descarta que Honduras le pueda dar problemas al joven equipo estadounidense.

Para concluir, Ives advirtió que la altura jugara un factor importante en este choque y recordó una anécdota de Amado Guevara.

“La primera vez que vine a Denver, fue a cubrir un juego de MetroStars, lo que mas recuerdo es a Amado Guevara, jugando ese partido y casi se muere de la altura, él ni sabía si iba sobrevivir después del esfuerzo, eso sucedió hace cerca de 18 años, Estados Unidos entrenó en la altura y al igual que México tendrán una ventaja en ese aspecto y lo llegaran a sentir en el segundo tiempo, se les puede poner bien feo”, concluyó.