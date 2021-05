Sergio Ramos no seguirá en el Real Madrid, según prensa española

Madrid, España

Bombazo en el fútbol español. El legendario defensor central Sergio Ramos, no seguirá en las filas del Real Madrid de cara a la próxima temporada.

Según informa el periodista Siro López en El Partidazo de Cope, el capitán del conjunto blanco no seguirá vistiendo la camiseta del equipo merengue luego que finalizó su contrato con ellos y ambas partes finalmente no llegaron a un acuerdo.

"Sergio Ramos no continuará en el equipo después de no haber llegado a ningún acuerdo para ampliar su contrato, que finalizaba el 30 de junio. El club ya ha hecho oficial el fichaje de David Alaba, procedente del Bayern de Munich con la carta de libertad, y ahora está pendiente de la venta o no de Varane, que sigue sonando como una posible salida este verano", señala la prensa deportiva de España.

Hablar de Ramos es referirse a una de las leyendas del Real Madrid ya que ha ganado 22 títulos con el conjunto español en estos 16 años, donde destacan por encima de todo esas cuatro Champions en las que él tuvo una participación decisiva.