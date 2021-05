Brentford logra histórico ascenso a la Premier League de Inglaterra

Londres, Inglaterra

El Brentford F.C. derrotó por 2-0 al Swansea en el partido final del play off de ascenso a la Premier League, disputado este sábado en Wembley, y regresará a la élite del fútbol inglés tras 74 años de ausencia.

El partido no tuvo excesiva emoción ya que las 'Abejas' se colocaron rápidamente con ventaja, con los goles de Ivan Toney (10 de penal) y de Emiliano Marcondes, jugador de origen brasileño (20) y en la segunda parte el equipo galés se quedó en inferioridad tras la expulsión de Jay Fulton (65).

Esta 'final' del play off de ascenso a la Premier League está considerada como el partido más lucrativo del mundo, ya que el ganador se garantiza unos ingresos en la Premier League de unos 180 millones de libras (255 millones de euros, 310 millones de dólares).

Tras pasar décadas en las profundidades del fútbol inglés, las 'Abejas', que vivieron sus mejores años en la década de los años 1930, se convierten en uno de los equipos más pequeños en jugar nunca la Premier League, ya que Brentford, localidad de la periferia londinense, apenas tiene 30.000 habitantes.

La próxima temporada, los grandes del fútbol inglés visitarán el Brentford Community Stadium, un coqueto estadio para 17.250 espectadores inaugurado hace apenas dos años.

