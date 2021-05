Llegan 'Choco' Lozano y Rubio: Honduras prepara duelo crucial contra EE.UU.

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras entrenó este jueves, bajo las órdenes del director técnico uruguayo Fabián Coito, de cara al encuentro contra Estados Unidos el próximo jueves 3 de junio en Denver, Estados Unidos, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.



El plantel de futbolistas a disposición de Coito se ha completado sobre la marcha: por la mañana, al estadio Olímpico Metropolitano, llegaron Anthony Lozano y Jonathan Rubio, quienes, tras viajar desde España y Portugal, acudieron al entrenamiento de la 'Bicolor'.



La extenuante temporada en Europa ha dejado a los futbolistas con sensaciones de natural fatiga. El cuerpo técnico nacional ha decidido que Lozano (Cádiz, España) y Rubio (Chaves, Portugal), junto a Alberth Elis (Boavista, Portugal), se unan a trabajos regenerativos y de recuperación física, antes de someterse a los entrenamientos de alta exigencia junto al plantel.

Diseño sin título(2).51(1024x768)

Lozano y Rubio cambiaron los pantalones largos por los cortos al arribar a territorio nacional y se unieron a los entrenamientos en San Pedro Sula.



Ayer, el seleccionado hondureño entrenó en la cancha de la escuela Happy Days Freedom, en San Pedro Sula, norte de Honduras. Allí, solo faltaron los mencionados Lozano, Rubio y Elis, quienes, además, se perfilan para ver minutos en el encuentro crucial contra el seleccionado estadounidense.



A los trabajos dirigidos por Coito no se presentó el mediocampista Rigoberto Rivas, actualmente en la Reggina de Italia, en Serie B. El formado en el Inter de Milán, según se conoció, realizó trámites de índole personal en la colindancia sampedrana, con autorización del cuerpo técnico.



El 'Final Four', como ha denominado Concacaf a esta fase del torneo de la confederación, tendrá en la otra llave de semifinal a Costa Rica y México. La delegación hondureña viajará a Estados Unidos el lunes 31 de mayo. Allá se integrarán los jugadores que militan en la Major League Soccer (MLS): Bryan Acosta, Romell Quioto, Maynor Figueroa y Boniek García.



La citatoria de este último, de 38 años de edad, sorprendió en el medio local. El ex Olimpia, desde 2012 en el Houston Dynamo, no había sido convocado en los últimos años con el seleccionado mayor. Ha pasado a un plano secundario en el equipo tejano, incluso en posiciones en el campo inusitadas en su trayectoria, en la cual se destacó como extremo o lateral por derecha.

Diseño sin título(3).51(1024x768)

El plantel hondureño escucha la charla técnica de Fabián Coito, al frente del seleccionado desde 2019. El objetivo del charrúa es Catar 2022.



El sábado 29 de mayo Honduras sostendrá un encuentro de carácter preparatorio ante el Atlético Pinares, de la Liga de Ascenso, en el estadio Olímpico. El equipo hondureño verá acción previo al viaje a Denver y el equipo de Ocotepeque, que espera rival en la final que definirá al ascendido a Liga Nacional, se enfrentará a los seleccionados.