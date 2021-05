Las dolorosas palabras de Solskjaer tras perder la Europa League ante Villarreal

Polonia

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, afirmó que su equipo está "decepcionado" y que tiene que aprender de esta derrota "para que no vuelva a pasar" tras perder la final de Europa League ante Villarreal.

"El vestuario está apagado. Están decepcionados. Esto es el fútbol, a veces se decide en un disparo y esa es la diferencia entre ganar y perder", dijo el técnico noruego tras perder la final de la Europa League en penaltis contra el Villarreal.

"Tenemos que aprender de esto, no saborealo, sino probar este sentimiento y asegurarnos de que no vuelva a pasar. Hoy no supimos reaccionar. No jugamos tan bien como sabemos. Empezamos bien y entonces nos marcaron, en su primer tiro a puerta. Estamos decepcionados por haber concedido un gol en una jugada a balón parado", añadió.

"Empujamos, presionamos y marcamos un gol, pero después no controlamos el partido ni dominamos como hubiéramos querido. Nos lo pusieron muy difícil. Nos cerramos los espacios y aunque tuvimos la mayoría de la posesión, se defendieron bien y no creamos ocasiones".

"Cuando vuelves sin el trofeo es que no lo has hecho todo bien. Estamos cada vez más cerca y somos mejores. Tenemos el deseo de volver el año que viene y mejorar", agregó Solskjaer.

El entrenador de los 'Red Devils' negó que la temporada, en la que han quedado subcampeones también de la Premier League, haya sido un éxito y apuntó que tienen que mejorar.

"Lo hemos hecho bien esta temporada, sobre todo porque el comienzo fue complicado. No tuvimos pretemporada y perdimos tres de los primeros seis partidos. Nos acercamos en la liga, estuvimos más cerca del primero de lo que pensábamos y llegamos a una final. Pero hay que ganar las finales para pensar que ha sido una buena temporada", aseguró Solskjaer