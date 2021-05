Temporada en Portugal, ofertas y la selección: Exclusiva con Jonathan Rubio

San Pedro Sula, Honduras

El futbolista catracho Jonathan Rubio arriba este jueves a las 7:00 am a San Pedro Sula y va directo a concentrarse con la Selección de cara al juego de semifinal de Liga de Naciones contra Estados Unidos, el amistoso contra México y la Copa Oro.

Rubio (de 24 años) contó a Diario LA PRENSA cómo sobrellevó su lesión que lo tuvo alejado de las canchas por un mes con su equipo el Desportivo Chaves, de la segunda división de Portugal.

El mediocampista sampedrano mencionó que su propósito es quedarse jugando en Europa y valoró la destacada presentación de Alberth Elis con el Boavista luso.

¿Cree que fue una temporada difícil con el Chaves por la lesión?

La verdad que sí, fue la temporada que menos jugué. Estuve lesionado un mes. A esto también se unió la pandemia y de haberme quedado atrapado por los huracanes Eta y Iota en noviembre pasado.

¿Tiene contrato con Chaves?

Mi vinculación con el equipo se termina en junio.

¿Ha recibido alguna oferta de otros de equipos portugueses?

Hay algunas pláticas con clubes de primera división y de segunda, pero hasta los momentos llevamos todo con calma. Mi pensamiento está en la Selección.

¿Si un equipo hondureño como Olimpia o Motagua le ofreciera un contrato vendría a Honduras?

La verdad no es mi prioridad ir a jugar a Honduras, ya que aquí hay equipos interesados en mí. Lo veo muy difícil.

¿Es prioridad para usted destacar en Europa?

Por supuesto, quiero dar el salto a primera división, y si no siempre seguir en segunda de Portugal, pero es muy temprano poder hacerme una idea dónde jugaré.

¿Cómo analiza la actuación de Alberth Elis en el Boavista?

Fenomenal, es de aplaudir. Ha puesto el nombre de Honduras en lo alto. Desde que me di cuenta que venía a Portugal sabía que iba a triunfar, porque conozco el medio. Sin duda dará el salto a un mejor equipo lo más pronto posible.

¿A qué se debe el interés que han mostrado los equipos portugueses por los jugadores hondureños?

Los equipos lusos han visto que el futbolista catracho tiene calidad, coraje y que nos gusta trabajar. Además, que los que ya estamos aquí hemos aportado para que tengan su mirada en Honduras. Espero que además de Luis Palma y Carlos Argueta vengan muchos más compatriotas.

¿Es fácil adaptarse al fútbol europeo?

No lo es, pero con base en el trabajo realizado se puede adaptar. No es fácil venir del fútbol hondureño al portugués. Es fundamental que los clubes ayuden para que los recién llegados se adapten.

Selección de Honduras

¿Cómo recibió el llamado a la Selección por parte del DT Fabián Coito?

Muy feliz. Estar en la Selección siempre será un motivo de alegría, un motivo de orgullo.

¿Cree que el llamado a la Bicolor es una oportunidad para demostrar lo que no pudo por su lesión en la temporada recién finalizada?

Sí. Gracias a Dios siempre que me han convocado pongo todo mi esfuerzo, y esta vez no será la excepción. Considero que haré las cosas bien si me toca jugar.

¿Cree que el partido de la semifinal de la Liga de Naciones contra Estados Unidos será difícil?

Será muy duro. Sabemos cómo ha crecido el fútbol de los Estados Unidos. Prácticamente el 90% de sus jugadores están en equipos importantes de Europa, pero nosotros también tenemos lo nuestro.



¿Tiene plantel Honduras para poder competir contra Estados Unidos y México?

Obviamente los dos son potencias reconocidas en el fútbol internacional, pero nosotros tenemos que mentalizarnos que podemos jugar contra ellos, una vez en la cancha somos 11 contra 11.

¿Cuándo arriba al país?

Llego mañana a las 7:00 am y me voy directo al hotel donde está concentrado el plantel de la Selección.