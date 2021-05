Entrenador Christophe Galtier deja al Lille tras hacerlo campeón de Francia

París, Francia

El entrenador Christophe Galtier, que el pasado domingo logró el título de la Ligue 1 con el Lille, anunció su marcha del club, en una entrevista concedida este martes al diario L'Equipe.

"Simplemente, tengo la íntima convicción que ya he cumplido un ciclo aquí", explicó el técnico al diario deportivo galo.

Galtier admitió también haber recibido propuestas para entrenar al Lyon, Niza y Nápoles.

El técnico se hizo cargo del Lille en diciembre de 2017 y le llevó hasta su cuarto título de la Ligue 1 en su historia, superando en la clasificación al archifavorito París SG.

No obstante, en la Liga de Campeones fue eliminado en la primera fase.

A sus 54 años, Galtier, que acaba de ser mejor entrenador de la temporada en los tradicionales trofeos UNFP, añadió que no desea "caer en la rutina", precisando que hubiese tomado la misma dirección independientemente del cambio de propietario que hubo en el club el pasado invierno (boreal).

"La calidad del plantel de la próxima temporada o la situación económica del club no están relacionados con mi marcha. Está relacionada conmigo mismo. Tras cuatro temporada, creo que ha llegado el momento" de marcharse.

El exentrenador del Saint Etienne indicó que hay cinco equipos que se han puesto en contacto con él para ser el entrenador, aunque sólo le interesan las propuestas de Lyon, Niza y Nápoles. Podría firmar con uno de estos equipos antes del fin de semana.

"No he firmado con nadie y no he llegado a ningún acuerdo con nadie. Mi profunda convicción, es que tengo que dejarlo con el Lille", insistió.