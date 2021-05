Dardos a Bartomeu y Koeman, enojos con Simeone y relación con Messi: Luis Suárez se desahogó

Madrid, España

Días después de consagrarse como campeón de la Liga de España con el Atlético de Madrid, el delantero Luis Suárez se pasó por los micrófonos de El Partidazo de Cope para valorar su primera temporada en el conjunto rojiblanco.

"El Pistolero" cargó contra la ex dirigencia del elenco culé, comandada por Josep Maria Bartomeu, y si bien desligó de la decisión final al DT Koeman, sí afirmó: “Tanta personalidad no tenía al decirme que venía desde arriba”.

El atacante uruguayo también confesó los enojos que tuvo con Diego Simeone durante la reciente temporada y además se pronunció sobre su amigo Lionel Messi.

Declaraciones de Luis Suárez

Ganar la Liga con el Atlético

"Cuesta muchísimo más. Es más difícil. Te das cuente de la ilusión de estos jugadores. Se disfruta mucho viendo a los compañeros, por la felicidad de ser campeones es algo que le daba más mérito todavía".

La temporada

"Para el aficionado de fútbol es espectacular por cómo estaba el descenso, la lucha por la Europa League y la Liga. Jugarla es tremendo por el sufrimiento. Es una demostración de porqué es difícil ganar una liga".

Gol más especial

"Los de Osasuna y Valladolid tienen un sabor especial. Hoy tenía las botas y las estaba firmando con la derecha hice el gol con Osasuna y con la izquierda el gol al Valladolid".

Enojos con Simeone

"Desde la primera vez que el Cholo me cambió y salí enojado le dije que yo salgo muchas veces enojado conmigo mismo. Contra el Chelsea sí me enojé con el Cholo, porque necesitábamos marcar y me cambió. Pero contra el Osasuna marqué y estábamos a un partido de salir campeones, y salí enojado porque sufrimos por mi culpa, porque fallé 3 goles. Soy muy autocrítico. No tenemos ningún problema. Entiende la situación del jugador".

Videollamada desde el césped del José Zorrilla llorando

"Mi mujer estaba llorando conmigo porque sufrimos mucho el cambio por nuestros hijos. El dinero no te da la felicidad. Ella sabe los momentos que pasé y sufrí. Cuando empiezo la temporada y me ponen a entrenar a parte. Sufrí mucho con la rodilla. Trabajé todo el año. Tuve que hacer cosas extras para que la rodilla aguantase. Cortaba tiempo de estar con mis hijo para cuidar la rodilla. Ella me apoyaba en esos momentos. Al final Ver a mis hijos felices por el este título no lo voy olvidar en la vida".



Barcelona

"Uno no va a ir en contra del Barcelona nunca, porque me lo ha dado todo y me ha permitido estar en la élite, pero obviamente que el presidente dijese todo lo que dijo en la prensa en lugar de llamarme a mí... En el momento que querían que se quedase Leo me llamaban a mí para que le convenciese, para que hablara con Griezmann... y ¿por qué no me llamaron a mí en el momento de querer que me fuese? Que vengan y me lo expliquen, o que el entrenador venga y me diga que no cuenta conmigo porque quiere otro tipo de nueve. Pero yo a Koeman le entendí 'me dijeron que te dijera', porque después de dejarme 3 partidos fuera luego me dijo 'si mañana no se soluciona yo voy a contar contigo contra el Villarreal'. Ahí te das cuenta que tanta personalidad no tiene... No era el entrenador, venía de arriba".

Bartomeu y directivos del Barcelona

"Ninguno me felicitó, pero estuve yo a punto de mandar una fotito".

Continuidad de Messi en el Barcelona

"Como amigo y aficionado me alegraría, me encantaría y se le recomendaría que siguiera en el Barcelona".

Jugar con Messi en la MLS

“No está tan claro, él tendrá que tomar sus decisiones y yo también el tiempo que me quede. Messi sabe que en donde estoy yo él va a estar bien, pero hay que dejarlo que sea él el que tome la decisión.

Contrato

"Estoy feliz acá en el Atlético y es imposible decir que me voy. Si el club dice que me quede, sin ningún problema".