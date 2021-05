Rumores de salida, deudas en Marathón y plantilla: Héctor Vargas lanza explosivas declaraciones

San Pedro Sula, Honduras

Fiel a su estilo, el entrenador Héctor Vargas rompió el silencio y se pronunció finalmente tras los rumores que lo han colocado fuera del banquillo del Marathón de cara a la próxima campaña.

Tras el final del reciente Clausura 2021 en donde los verdes no se metieron ni al repechaje, se conoció en un sector de la directiva del club verde ya no quiere al argentino en el banquillo del equipo sampedrano. Sin embargo, el DT tiene contrato con ellos y de separarlo deberían de pagarle todo lo que corresponda.

En entrevista con Vistazo Deportivo, Vargas decidió hablar por primera vez sobre su presente y expresó su malestar por la manera en que se ha manejado el tema.

Además, le dejó varios dardos a la directiva del conjunto verde ya que reveló las deudas que no le han cancelado a la plantilla.

Las palabras contundentes de Héctor Vargas

¿Sigue o se marcha del Marathón?

"Traté de no hablar con nadie porque siempre esperé una aclaración de la página oficial del club porque todo lo que salió fue en periódicos y la palabra del presidente con respecto a mi continuidad fue así también, todavía no ha salido en la página del club el tema de mi continuidad. Tengo contrato por dos años y medio más. El contrato me lo ofreció el presidente, yo no se lo pedí ni le exigí que me lo hiciera y yo se lo acepté".

"Yo no quería estar viajando de San Pedro Sula a Tegucigalpa cada semana como lo vine haciendo el último año y medio, puse el hombro lo más que pude con el equipo, eso me permitió tener obligaciones en San Pedro con pagos de casa. El contrato en ningún momento iba a permitir que me lo incumplan, no hablé con nadie esperando a ver qué pasaba. El presidente dijo a un medio que yo continúo, me tengo que sentar a hablar con ellos con todas las pautas que hay que poner claras".

Inversión para ser protagonista

"Si de ocho campeonatos, incluido el suspendido que nos estaba yendo bien, y por un campeonato que se ha hecho mal en resultados, entra la duda y en ningún momento la página del club aclara que yo sigo siendo el DT del club, entonces por mi prestigio estoy en exigirle al club un equipo más competitivo. Realmente el equipo que tuvimos el torneo pasado fue muy limitado en todo sentido, los extranjeros... la mitad de lo que gana un extranjero del Olimpia o Motagua, que no juega mucho, es más de los cuatro que teníamos, ni hablar de los que están en la institución, porque hubo una rebaja salarial del 30% que hemos aplicado todos, en eso tenemos que ponernos claros e invertir si queremos ser competitivos".

Exigencia

"Si tengo que sentarme a hablar con respecto a la confirmación de mi continuidad, lo hago, contrato tengo, tendré que hablar de muchas cosas diferentes, no puedo tirar todo el prestigio que he ganado en este tiempo en Honduras y realmente le he puesto un empeño muy grande para levantar al Marathón de cómo lo encontré. Cuatro años que no llegaban a semifinales, a Concacaf no llegaban hace nueve años, no ganaban las vueltas, lo hicieron tres veces conmigo y con mi continuidad voy a exigir para ser un equipo más competitivo".

Presente y futuro

"Si tomaran la decisión que no siguiera... de hecho yo le dije a gente que estaba cerca del presidente que sí me iba a tomar un descanso, gracias a Dios tengo 10 años trabajando sin parar. Hubiese venido bien un descanso, pero si la responsabilidad es seguir trabajando con el equipo lo vamos a seguir haciendo. Por mi salud, mi familia y mi prestigio, la cosa va a tener que cambiar".

Contrato

"Yo tengo un contrato con el Marathón por dos años y medio, si yo quisiera no seguir tendría que irrespetar mi contrato y nunca lo irrespeté, con el único que no cumplí fui con el Victoria para ir a Olimpia pero llamé al presidente (Molineros) pero siempre traté de respetar mi contrato, estando con Marathón he recibido un par de buenos ofrecimientos y me quedé respetando mi contrato, no pude ser desleal. Voy a respetar, pero si no respetan de la otra parte queda a cuestión de ellos y tendríamos que hablar de otra manera".

Salarios al día

"Esa parte es la obligación que asume el presidente de un club, yo digo que si no pueden cumplir que den un paso al costado y que pongan a otro, otro lo puede llegar a hacer, si uno asume una responsabilidad como presidente, porque es lindo levantar la copa y dar vuelta y decir -soy el presidente- pero cuando no te cumplen, como pasa en algunos clubes, es duro porque no solo es del técnico sino la cantidad de jugadores que las familias dependen de ellos y son sueldos miserables".

Deudas en Marathón

"Se tienen que poner al día con las deudas, le deben casi dos meses a los jugadores y parte del cuerpo técnico, estamos casi por el tercer mes; cobrar un sueldo cada tres meses y después exigir, bueno... hay que hablarlo y hay que decirlo, pero a Denovan Torres, en su momento habló y fue cuestionado, pero hay que decir las cosas como son porque son obligaciones que asumen".