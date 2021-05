Mbappé confiesa porqué no renueva con el PSG y dio detalles de su futuro: "Soy muy claro con el club"

París, Francia

La temporada 2020/21 llegó a su fin y el PSG no pudo repetir el título de la Ligue 1 que quedó en manos del Lille. Tras ser destronado, el joven delantero francés Kylian Mbappé, rompió el silencio y revela los detalles por los que todavía no decide renovar con el cuadro parisino.

Pese a que la directiva le han propuesto un salario de USD 44 millones al año, cifra muy superior a los USD 30 millones que percibe en la actualidad, el atacante todavía no decide renovar en medio de una ola de rumores que señalan que ya tiene acordada su llegada al Real Madrid para junio de 2022.

"Lo que yo quiero es ganar y sentir que estoy en un lugar en el que puedo hacerlo. Estar en un lugar en el que haya un proyecto sólido", dijo en una entrevista a Canal + el atacante francés que termina su compromiso con el París Saint Germain en junio del 2022.

"Vivo para el fútbol y por eso el proyecto deportivo es fundamental", indicó Mbappé que reconoció estar en conversaciones con su club, aunque no desveló progreso alguno en las negociaciones.

"Todos saben lo que me une a este club y que siempre he estado agradecido al presidente y a todos los entrenadores que he tenido", dijo.

"Soy muy claro con el club. Saben lo que me une al club, a la ciudad y al país. Pero quiero tener la sensación de que el equipo en el que juego puede hacer cosas grandes", añadió.

"Hablo con el club. Estoy feliz por los cuatro años que he vivido, años excepcionales. Se harán las cosas como se tengan que hacer ya sea en un sentido o en otro", finalizó.