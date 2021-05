Danilo Tosello revela la razón por la que se fue de Honduras y no descarta volver

Tegucigalpa, Honduras

Tricampeón como jugador y entrenador, hablar de Danilo Javier Tosello es referirse a unos de los máximos ídolos en la historia del Olimpia, el club de fútbol más grande del fútbol de Honduras.

Hoy en entrevista a Deportes TVC; el argentino reveló las razones que provocaron que se se fuera del territorio hondureño en el 2013 cuando pasaban por un gran momento ya que había logrado un tricampeonato como DT.

"En septiembre del 2012 me visitó mi papá, le detectaron una pequeña manchita en su cuerpo y luego le detectaron cáncer, el médico me hizo una comunicación y me comentó que le quedaban pocos meses de vida. Antes de terminar el torneo allá por diciembre, se dio una serie de situaciones. Tenía una carga emocional muy grande, estaba deseoso que terminara el torneo y me vine a Argentina, vi a mi papi muy desmejorado", comenzó contando Danilo Tosello.

Y añadió: "Tenía que volver a Honduras me presenté y jugamos el primer partido en La Ceiba, luego vine viajando todo el camino y la cabeza me explotaba. Hablé con la directiva, le manifesté que tenía que volver a mi país y así fue, paralelamente mi esposa estaba embarazada, eran mellizos, se dieron un par de situaciones y volví de forma inmediata y estuve con mi padre hasta el 12 de julio donde falleció".

El argentino señaló que por su familia decidió no seguir en Honduras.

"Fueron situaciones emocionales que me jugaron mucho, decidí que era mejor estar con mi familia. La profesión de entrenador requiere que estemos pensando, pero habían muchas situaciones que pasaban por mi cabeza. Fue una decisión correcta y afortunadamente el equipo salió campeón".



Danilo Tosello hizo del Olimpia un equipo de ensueño. Danilo Tosello hizo del Olimpia un equipo de ensueño.

Escándalo

Danilo Javier Tosello desmintió sobre la polémica que lo rodeó en su momento ya que se le acusó de haber mantenido una relación sentimental con la esposa de un Presidente.

"Dijeron distintas versiones sobre mi salida, hubo un periodista que escribió una novela y la gente se queda con eso, yo no puedo hacer nada. Decían que tenía relación con la mujer de un Presidente, que tenía cuentas. Al final no se presentó ninguna denuncia", indicó de manera rotunda.

Pedro Troglio y deseo de volver

Por otra parte, el exjugador y ahora entrenador argentino tuvo palabras de elogios para Pedro Troglio por su tricampeonato obtenido.

"Yo llamé a Pedro Troglio cuando lo anunciaron como entrenador del Olimpia para explicar un poco el ambiente y además le colaboramos con la contratación de Matías Garrido", analizó.

Y agregó: "Salir campeón con el Olimpia es muy difícil, imagínate ganar tres consecutivos, escuché a muchos decir que se dirigía solo, pero es muy difícil, siempre se arma para ser campeón pero no se logra. En más de 50 años, solo tres técnicos han logrado el tricampeonato, eso indica que no es fácil hacerlo".

Por último, Tosello expresó que desea volver a dirigir en el fútbol hondureño en un futuro muy cercano.

"En su momento a Honduras voy a volver a dirigir. Con Osman Madrid hemos tenido comunicación. En su momento le recomendé a Héctor Vargas y Mario Zanabria".

Y finalizó: "Me llamaban pero siempre le planteaba la situación familiar, lo fuimos postergando por mis mellizos. Ahora ya están más grandes y veremos más adelante"-

Versiones de problemas de inseguridad

"Inseguridad hay en todos lados. Yo siempre me sentí seguro en Honduras, solo tuve un hecho de inseguridad cuando veníamos saliendo de un Mall y una cuadra antes de llegar al apartamento a José Mauricio Pacini le robaron el celular"