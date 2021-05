Edrick Menjívar lo desvela: “Equipos de Europa y Centroamérica han preguntado por mí”

Tegucigalpa, Honduras.

La felicidad y la satisfacción de haber obtenido un título más sigue presente en la afición, directiva y en especial en los jugadores del Olimpia.

Uno de ellos es el arquero titular de los albos, Edrick Eduardo Menjívar, quien confesó en exclusiva a Diario La Prensa que, además de la alegría de lograr la copa 33 después de derrotar 1-0 (penales 4-3) a Motagua en el partido de vuelta de la final del torneo Clausura 2020-2021, hay acercamientos con equipos centroamericanos y europeos.

El isleño también contó cómo rectificaron los errores en el partido de ida que perdieron 2-1 con Motagua. Además, se refirió a la polémica donde su equipo sufrió tres expulsiones más la sanción de su entrenador Pedro Troglio con cuatro partidos.

¿Cómo se siente después de la obtención de la copa 33 con el Olimpia?

Muy contento y desde luego satisfecho. Antes de que finalizara el partido todo era presión, pero ahora ya estamos más relajados.

¿Después del partido de ida se reunieron para analizar los errores cometidos y no repetirlos en el juego de vuelta?

Por supuesto, reconocimos que en la ida habíamos caído en el juego de ellos, por eso nos expulsaron a los tres compañeros. No nos gusta que nos expulsen un jugador, no digamos tres. Tuvimos una charla bastante productiva y todos decidimos salir al próximo partido con la mente más serena y enfocados en jugar y no meternos con el árbitro. Creo que fundamental las charlas que tuvimos para lograr el objetivo.

La celebración fue eufórica, ¿es normal al no contar con su afición?

Cuando terminó la tanda de penales, me imaginé que la Ultra Fiel estaba en sol sur, aunque sabía que ellos estaban afuera alentando. Lo hice en honor a toda la afición blanca, que sé que siempre está en todo momento.

¿Las bajas y la sanción de Pedro Troglio no fue problema para salir campeón?

Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil, tomando en cuenta los antecedentes del primer partido, que se terminó con tanta polémica, un encuentro friccionado y bien luchado, pero creía que íbamos a salir campeones, teníamos esa convicción. No tenía la menor duda y el miércoles pasado lo ratificamos.

¿Tuvieron comunicación con Pedro Troglio antes de salir al terreno de juego?

Sí, él llegó al hotel donde estábamos concentrados. Nos dijo que él tenía dos años de estar dirigiendo a la mayoría y que en cierta parte no había necesidad de que él estuviera en la cancha, pues sabía que nosotros habíamos captado muy bien su forma de jugar y que confiaba plenamente en nosotros.

SELECCIÓN DE HONDURAS

¿Espera quedar en la lista final de la Bicolor para la Liga de Naciones en junio?

Eso espero, aunque queda en manos del profe Fabián Coito la decisión, por los momentos estamos a la espera del llamado en Tegucigalpa, ya que quedan pocos días para el partido de semifinales de la Liga de Naciones.

¿Cómo visualiza el partido de semifinales en el que Honduras se enfrentará a Estados Unidos?

Estados Unidos tiene una buena base de jugadores en Europa, pero creo que Honduras tiene algo siempre cuando juega estas instancias, y es que siempre saca la garra. Será un partido aguerrido.

Edrick Menjívar espera estar en la lista final para jugar la Liga de Naciones en junio con la Bicolor.

La lucha es férrea con Luis “Buba” López, ¿considera que usted debe ser el titular en la H?

Vi la lista preliminar. Creo que todos los convocados tienen la suficiente capacidad de hacer un buen trabajo en el marco, lo importante es que el que juegue lo haga bien para beneficio de la Selección, que es lo más importante.

OFERTAS

¿Tiene contrato con el Olimpia?

Tengo seis meses de contrato.

¿Ha habido algunas ofertas del extranjero?

De hecho sí, algunos equipos de Europa y Centroamérica han preguntado por mí, pero hasta los momentos solo son pláticas, por los momentos sigo en Olimpia, donde me encuentro muy bien.

¿Qué más quiere lograr con Olimpia?

Siempre he soñado con ganar un pentacampeonato, espero que esta sea la oportunidad de ganarlo.