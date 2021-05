Jerry Bengtson sumó su sexto título de goleo de la Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Jerry Bengtson celebró a lo grande el título 33 de la historia del Olimpia. Fue el anotador del penal decisivo y se convirtió en el máximo goleador del Torneo Clausura 2020/2021 con 14 anotaciones personales.

Además, el delantero hondureño de 34 años fue su sexto liderato de goleo individual en la Liga Nacional. Nadie iguala su marca en primera división.

“Se lo dedico a mi familia que siempre está ahí, a los olimpistas, a Dios, ahora a disfrutar este tricampeón, vamos a disfrutarlo mucho con mis compañeros”, dijo un emocionado Bengtson en el pleno festejo dentro del césped del estadio Nacional.

Bengtson tuvo su revancha debido que en el primer enfrentamiento contra Motagua falló un penal en el 2-1. “Esto es así, si uno falla y hay que levantarse, Dios me dio esa oportunidad y lo concreté. Sabía que me iba a quedar otra opción, gracias a Dios me quedó la oportunidad de definir esto”.

Jerry Bengtson celebró así su penal decisivo que le dio el título al Olimpia. Foto Marvin Salgado

Jerry Bengtson ganó dos títulos de goleo con el Vida, además celebró uno con el Motagua, ahora ya tiene tres con el Olimpia, equipo con el que lleva seis torneos disputados en Honduras.

Su buen registro goleador no ha pasado desapercibido debido que ya regresó a la Selección de Honduras, estuvo en los amistosos frente a Bielorrusia y Grecia, y se encuentra en la lista preliminar para disputar la Liga de Naciones en su fase de semifinal frente a Estados Unidos del 3 de junio. Su nombre destaca para estar en la Copa Oro 2021.

TABLA DE GOLEADORES:

Jerry Bengtson (Olimpia) - 14 goles

Matías Rotondi (Honduras Progreso) - 10 goles

Yustin Arboleda (Olimpia) - 9 goles

Rafael Agámez (Honduras Progreso) - 9 goles

Rony Martínez (Real Sociedad) - 8 goles

Ramiro Rocca (Real España) - 8 goles

Roberto Moreira (Motagua) - 7 goles

Yerson Gutiérrez (Platense) - 7 goles

Michaell Chirinos (Olimpia) - 6 goles

Ángel Tejeda (Vida) - 5 goles

Carlos Róchez (UPN) - 4 goles

Kevin Hoyos (Marathón) - 4 goles

Juan Ramón Mejía (UPN) - 4 goles

Gonzalo Klusener - (Motagua) - 4 goles

Marco Tulio Vega - (Motagua) - 4 goles

Christian Altamirano (Real Sociedad) - 4 goles

Carlo Costly (Marathón) - 4 goles

Mario Martínez (Real España) - 3 goles

Omar Rosas (Real España) - 3 goles