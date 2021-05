Diego Vázquez expresa su molestia por los castigos y lanza dardos a compañía televisora

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, expresó su molestia ya que aseguró no estar de acuerdo con los castigos que anunció la Comisión Nacional de Disciplina en donde se le sancionó con cuatro partidos a Pedro Troglio.

Además de la sanción al técnico del cuadro albo, se le castigó con tres partidos al defensor Elvin Casildo, más un juego de sanción para los mediocampistas Deybi Flores y Edwin Rodríguez.

Tras estas determinaciones, Diego Vázquez expresó su molestia y comenzó lanzando dardos para la compañía televisora que transmite tantos los juegos como local del Motagua y Olimpia.

"Nos llama la atención que el canal que nos patrocina y somos el producto que tiene que vender, somos una marca, Motagua, pero habló todo el partido en contra del equipo que ganado, que no había hecho nada esta vez en el campo y pareciera que era al revés", comenzó señalando el estratega de los azules.

Y agregó: "Motagua es una marca y nos patrocina a nosotros, pero habíamos ganado el partido y no escuché ningún comentario positivo. Entendemos el porque, no hace falta hablar mal de Motagua para resaltar al otro equipo, sino simplemente lo que pasó".

"La Barbie" siguió con sus comentarios contra la compañía televisora y se quejó de las críticas.

"Me parece que hay algo generalizado, me echaron la culpa a mí de todo lo que pasó, imagínate y ustedes lo aseveraron en los programas y la televisión. Cuando lo hacemos si nos critican y cuando no hacemos también, es de locos. No tiene discusión eso, me parece que ustedes deberían de proteger un poco más la marca que es Motagua y nosotros nos merecemos respeto".

Por otra parte, Diego Vázquez también expresó su molestia con las sanciones de la Comisión de Disciplina.

"No son iguales y no miden los castigos iguales, ya era algo que esperábamos. La final pasada a López por hablar lo castigaron y ahora por esa instancia no castigaron a nadie. Se ve que siempre no es la misma vara para los dos equipos, siempre buscan excusa, justificaciones y a nosotros nos aplican todo el pese de la ley, son severos con nosotros y con los demás equipos no. Habría que preguntar ¿Por qué un criterio para un lado y para el otro?".

Y añadió: "Siempre ha sido así, hemos tenido que convivir con eso y más que todo me ocupa, lo único que podemos manejar nosotros es dar lo mejor, darle herramientas a los jugadores para que no le protesten al árbitro y no le saquen amarilla".

Ya sobre el cierre, Diego fue consultado sobre el nombramiento de Said Martínez y se terminó marchando de la rueda de prensa.

"Esperemos que haga un buen partido, no me hagás calentar lo mismo que la otra vez, no quiero hablar demás", finalizó.