EN VIVO: Sorpresón de Zidane en el 11 titular del Real Madrid ante Granada

Granada, España.

El Real Madrid querrá seguir con todas las opciones intactas en la carrera por el título liguero y quedarse como principal rival del Atlético de Madrid tras el tropiezo del FC Barcelona con un triunfo este jueves en el Nuevo Los Cármenes (2.00 PM, hora hondureña) ante un Granada más liberado de presión.

Tras la victoria del líder Atlético ante la Real Sociedad, el actual campeón sabe que no puede fallar a falta de tres jornadas si quiere seguir aspirando a defender su trono. Tras no aprovechar su oportunidad el pasado domingo en su duelo directo con el Sevilla, los madridistas intentarán seguir tirando de su calidad y su carácter para volver a la senda de la victoria, aunque su rival ya ha dejado claro que no regala nada.

El 13 veces campeón de Europa está con los mismos problemas para sacar triunfos que el resto de candidatos y sabe que necesita olvidar polémicas, el cansancio y las continuas bajas para centrarse en sacar los nueve puntos, el único camino que puede darle opciones al título, siempre y cuando su vecino lo permita.

SORPRESAS EN EL 11

Zinedine Zidane llega con los conocidos problemas de las bajas, una sangría que no le da respiro y que le hace viajar a Granada con tan sólo cuatro teóricos defensas natos. Marcelo no entró en la lista finalmente y el técnico francés sólo tendrá a Álvaro Odriozola, que se ha recuperado a tiempo de sus molestias musculares, Eder Militao, Nacho y el canterano Miguel Gutiérrez.

Precisamente juega Miguel Gutiérrez de lateral izquierdo, Marvin Park de lateral derecho. Descansa Toni Kroos y el brasileño Rodrygo Goes es titular con Vinicius y Benzema.

LAS ALINEACIONES TITULARES:

GRANADA: Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán, Quini; Eteki, Gonalons, Puertas, Fede Vico, Machís; Jorge Molina.

REAL MADRID: Courtois; Marvin, Militao, Nacho, Miguel; Casemiro, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinicius y Benzema.