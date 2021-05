Manchester United hace oficial la renovación de Cavani

Manchester, Inglaterra

El Manchester United anunció este lunes la renovación de su delantero uruguayo, Edinson Cavani, hasta 2022.

El '7' charrúa, con 15 goles esta temporada, se ha convertido en pieza clave del equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer y extiende su vínculo con el club de los "diablos rojos" un año más.

Cavani llegó este curso a Old Trafford y sólo firmó por una campaña, pero los 15 goles y cinco asistencias que ha acumulado a lo largo de 35 partidos han convencido a los Diablos Rojos de seguir apostando por el ex del PSG.

Según anuncia el The Sun, el uruguayo ha firmado un nuevo contrato de 290.000 euros semanales para extender su etapa en el Manchester United. Esto supone una mejora con respecto a los 240.000 que firmó en verano tras llegar como agente libre el verano pasado.

La ampliación de contrato ya anunciada vincula al uruguayo hasta junio de 2022, rechazando así una oferta de Boca Juniors que le ofrecía dos temporadas en la liga argentina.

