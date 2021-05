Cristian Maidana revela por primera vez por qué se fue del Olimpia y dispara contra Pedro Troglio

El Salvador, Chile.

Cristian Maidana vive días difíciles más de dos meses después de su salida del Olimpia. El mediocampista argentino ha sufrido una gravísima lesión que lo tendrá fuera de las canchas entre seis o nueve meses.

El futbolista de 34 años se marchó en febrero del equipo albo y fichó por el Club de Deportes Cobresal de la Primera División chilena. Recientemente se informó que Maidana se encontraba entrenando junto a sus compañeros cuando terminó sufriendo un corte del ligamento cruzado en su rodilla derecha.

Desde su casa en Chile, 'Chacho' Maidana habló de su tormentosa salida del Olimpia y le tiro más leña al fuego al tema. Su relación con Pedro Troglio no terminó bien y en su despedida el volante dijo que el entrenador argentino no le tenía confianza, a lo que el técnico le respondió que esa se gana en la cancha, no se regala.

¿Qué afecto tu continuidad en el Olimpia?, le preguntaron a Maidana: “No he hablado nunca de lo que ha pasado después de mi lesión porque se ha hablado muchas cosas, no quiero tampoco meter cizaña al profe (Troglio), pero yo he estado en condiciones mucho antes de lo que por ahí decían, veía a compañeros que también estaban mal e igual iban y jugaban”, contestó en entrevista con Russell García.

Según Maidana, Troglio tiene sus favoritos en el equipo. “Nunca lo he dicho, pero había mucho más aprecio a un jugador que a otro, por eso decidí tomar la decisión de irme porque sabía que no iba a jugar por la forma que Pedro encara los partidos, por la forma que él se llevaba con un jugador o con otro, no sé porque fue el cambio repentino de Pedro hacia mi, vamos a ponerle”.

“Porque venía jugando el primer campeonato, venía jugando yo y Matías Garrido, después de un momento a otro parece que nos sacamos esa mochila de la 31 (Copa) y empezó a cambiar su esquema, empezó a cambiar todo con nosotros”, añadió.

SIN APOYO DE TROGLIO

'Chacho' Maidana asegura que muchas veces se tenía que infiltrar en los entrenamientos para buscar la forma de jugar, que Troglio se lo pedía y después no lo metía a los partidos. Por eso decidió marcharse y lo hizo sin cobrar varios meses de su sueldo, comentó.

“Yo siempre traté de entrenar de la mejor manera. Esa vez que me lesioné hice muchísimas cosas para volver lo antes posible, me infiltré muchas veces para entrenar, para poder estar antes del viaje a Orlando (donde se jugó la fase final de la Concachampions 2020). Él (Troglio) me decía que yo me infltrara pero después no tenía respuesta de él, sentí que no tenía más el apoyo de él, entonces directamente hablé con la gente del club, tampoco le quería seguir cobrando un salario que para el club era alto, dejé tres o cuatro meses que me quedaban y decidí irme por la puera de adelante yo creo”, declaró.

Cristian Maidana durante un partido con el Olimpia.

Y prosiguió: “Sabía que no iba a jugar y por eso no quería seguir cobrando un salario que no, no es que no lo merecía porque yo todos los días iba, me entrenaba bien para estar a la disposición del profe, pero su esquema, su estilo del juego no era el mío, sería del que le agrada a él, entonces decidí irme para no ser una carga para el club”.

ELOGIA A COMPAÑEROS

Maidana se refirió a jugadores que no han tenido mucha oportunidad con Troglio al igual que él. Habló de los casos de Jorge Álvarez, quien tiene pocos minutos en el equipo, y de José Alejandro Reyes, que se terminó marchando al Real España en enero.

“Para mí Jorge es un jugador diferente, yo no digo que este mal que (Troglio) ponga los que él quiera porque él es el técnico, el que ve el día a día. Pero yo no creo más en el día a día porque hay jugadores que entrenan el doble, que entrenan bien, yo lo he vivido, he estado ahí. Alejandro Reyes lo veía en las prácticas y era un excelente jugador, igual que Jorge también, todos en realidad entrenábamos bien, pero tranquilamente podrían estar jugando, son cosas que deciden los técnicos, nosotros como jugadores lo tenemos que aceptar y Pedro va a seguir haciendo así siempre”.

REGRESARÍA SI SE VA TROGLIO

La relación entre Maidana y Troglio terminó mal.

Para finalizar la entrevista, a Cristian Maidana se le preguntó que si lo llaman los directivos del Olimpia y le dan la opción de poder regresar, ¿aceptaría?. “¿Con Pedro?“, contestó entre risas.

“Yo prefiero sin Pedro, pero se que está haciendo las cosas bien, no se va a ir ahora. Me he enterado también que hay muchos que hablan del Saprissa que lo quiere a Pedro y todas esas cosas, pero no creo que Pedro traicione así al Olimpia, creo que no se debería ir por como lo trató el Olimpia, por todo lo que le dio el club y porque la gente le tiene un aprecio grande, no creo que se debería de ir a un equipo como Saprissa sabiendo la rivalidad que hay. Con Pedro no volvería (al club), pero si no está Pedro y me llega a llamar Osman (Madrid) directamente, sacó el pasaje y mañana vuelo“, cerró.