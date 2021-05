Insólito: El Royal Pari de Rubilio Castillo se presentó con siete jugadores en partido que duró 10 minutos

La Paz, Bolivia

El Royal Pari, club donde milita el hondureño Rubilio Castillo, se presentó este sábado en La Paz con solo siete jugadores para enfrentarse al The Strongest por un problema de contagios de la covid-19 y el partido duró cerca de diez minutos por quedar el equipo visitante con seis jugadores por la lesión de uno.



El partido corresponde a la séptima fecha del torneo local, que el The Strongest lidera por ahora con 16 puntos, mientras que el Royal Pari va cuarto con 12.



Los siete jugadores, el número mínimo que por reglamento puede encarar un partido de fútbol, poco o nada pudieron hacer para neutralizar al Tigre paceño, que en siete minutos ya había marcado tres goles: el primero del artillero colombiano Jair Reinoso, el segundo del boliviano Jeyson Chura y el tercero del brasileño Willie Barboza.



A los ocho minutos, uno de los visitantes, Kevin Rosas, cayó al césped y poco después se anunció que no estaba en condiciones de continuar por una dolencia en el tobillo izquierdo.



Como en el banquillo no había reservas el árbitro Raúl Orozco finalizó el encuentro con victoria por 3-0 para los 'atigrados', comandados por el paraguayo Gustavo Florentín.



Hace tres días el club inmobiliario informó sobre una "ola de contagios" de la covid-19 en su plantilla que obligó a poner en una "burbuja sanitaria por siete días" a sus jugadores, cuerpo técnico y reservas. Entre los contagiados está el delantero hondureño Rubilio Castillo.



Por ello pidieron la reprogramación del partido, solicitud que fue rechazada por el The Strongest, que el martes recibirá al Barcelona ecuatoriano en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



"Igual van a salir segundos", publicaron molestos los 'inmobiliarios' en Facebook a los minutos de haber concluido el encuentro, en una probable alusión a que los 'atigrados' han sido subcampeones por ocho veces consecutivas en los últimos torneos de la División Profesional boliviana.



No es la primera vez que sucede algo así en la División Profesional de Bolivia, ya que en 2019 el Aurora, de Cochabamba, se presentó con solo seis jugadores para disputar el segundo tiempo de un partido que perdía por 5-0 frente al Bolívar.



En abril de 2018, el ahora descendido Universitario de Sucre también presentó un equipo de futbolistas juveniles para medirse con el Wilstermann en un lance que finalizó el primer tiempo con un 0-7 en contra. E